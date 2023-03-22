亚洲最昂贵商旅目的地 我国排名仅次于香港

新加坡比其他亚洲地区更早取消旅行限制，引发旅行需求上升，推动我国成为亚洲第二昂贵的商务旅行目的地。

根据人力资源顾问公司ECA国际（ECA International）星期二（3月21日）发布的最新“每日价格”（Daily Rates）调查结果，2022年，新加坡每日商旅平均花费达515美元（约690新元），比前一年增加了34美元，在亚洲排名第二，仅次于香港，在全球排名第19位。

ECA国际亚洲区域总监关礼廉在文告中说：“随着政府全面取消旅行限制，使得新加坡的商旅比亚洲大多数其他地区提前回升，由此带来的需求增长推动了酒店住宿成本上涨。并且商务旅行人士的其他日常必需品相关成本也以高于亚洲其他地区的速度增长。这推动新加坡在2022年超越东京，成亚洲第二贵的商旅目的地。”

不断攀升的通货膨胀率使得亚洲许多地区以当地货币计算的商旅成本大幅增加。其中斯里兰卡、老挝和巴基斯坦等国的成本上涨幅度最大，斯里兰卡科伦坡的商旅成本按当地货币计算比前一年甚至高出75％。

去年，东京以当地货币计算的商旅成本不断增加，不过，这些涨幅也被日元兑美元的贬值所抵消，导致日本多个城市的排名下滑。东京商旅成本去年上涨了5％，平均每天的商旅费用为424美元，比排名第一的香港便宜了近20％。

而亚细安一些热门旅行目的地的商旅费用在去年则变化较小，如泰国的芭提雅、曼谷，以及印尼峇厘岛的登巴萨等城市的商旅费用以当地货币计算的涨幅仅在1％至3％之间。

关礼廉说：“与疫情前的水平相比，酒店价格已经被低需求所抑制。即便是像曼谷这样通常会接待许多商旅人士的旅游中心，其商旅成本也仅有4％的温和增长，使其远远跌出全球最贵商旅目的地前100名的榜单。”

从全球来看，纽约仍是全球最贵的商旅目的地，平均每日商旅成本达796美元。瑞士日内瓦和美国华盛顿特区则全球排名第二和第三。

安哥拉的罗安达成为非洲最昂贵的商旅目的地，在全球榜单中排名第九。在全球前20名的榜单中，美国和欧洲城市仍占了大多数。

“每日价格”调查的评估范围包括商旅人士的平均酒店住宿费用，以及饮食、洗衣、乘搭公共交通和其他日常必需品花费。