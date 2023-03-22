泰国酿酒 Thai Beverage

本栏于去年2月23日曾论及这只股票短期回扯当填补介于0.685元与0.68元及介于0.675元与0.66元的缺口，并在突破0.74元的价位后，挑战位于0.85元的阻力点。当时股价为0.70元左右，股价过后缓缓下滑，2月28日下探0.655元，遂将上述二缺口填补；3月15日股价第四度试此价位未果，旋于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成了图中的（b）波。4月7日股价上升至0.72元，随即以“转向”信号结束了（c）波，同时为第（II）波画下句号。同年7月21日股价下试0.625元，22日再试此价位未果，遂以“主要转向”信号完成了第（III）波，旋进入第（IV）波回扯。8月11日股价上升至0.685元，此为第(IV)波。10月17日股价下探0.555元，并以“主要转向”信号结束了第（V）波，同时为第（3）波画下句号。今年元月12日股价上升至0.725元，未能突破上述0.74元的价位，遂于当天以“主要转向”信号完成了第（4）波。估计股价已经进入第（5）波跌势，一旦跌穿0.555元的支撑点，当有骤跌。