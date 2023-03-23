立合斯顿 Riverstone Holdings

本栏于去年8月18日曾论及这只股票短期回扯，当填补介于0.86元与0.965元间的缺口；一旦跌穿0.57元的价位，将有骤跌。当时股价为0.69元左右，同年9月21日股价下跌至0.58元，同时在介于0.61元与0.62元间留下缺口。9月28日股价下试0.51元完成了上述中的第（3）波，过后以三细波回扯至10月18日的0.60元，此为第（4）波。10月26日股价下探0.48元，并于当天以“转向”信号结束了第（5）波，且为五波中的第（III）波画下句号，遂止跌回升。同年11月11日股价升试0.64元，旋将上述第二个缺口填补；12月2日股价上升至0.64元完成了（a）波，接着下调至12月15日的0.56元，此为（b）波。今年元月26日上升至0.67元结束了（c）波，同时也为第（IV）波画下句号。回顾股价自去年3月18日的1.08元以五波下跌，期间6月17日的0.62元为第（I）波，过后回扯自8月10日的0.81元，此为第（II）波。因此，股价如今已经进入第（V）波跌势，一当穿下0.48元的支撑点，当挑战0.31元的价位了。