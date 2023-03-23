金管局：拯救金融机构会遵循清盘受偿顺序 意味股权持有人将先遭受损失

新加坡金融管理局（MAS）在行使出手拯救金融机构的权利时，会遵循清盘受偿顺序的制度。这意味着股权持有人（equity holders）将比额外一级资本（AT 1）和二级资本债券持有者先遭受损失。

金管局星期三（3月22日）深夜发文告指出，如果债券持有人在解决方案中收到的款项，比他们在金融机构被清盘情况下收到的款项少，则可以从金融业资助的救市基金中索取差额。

债权人赔偿框架（creditor compensation framework）也将适用于金管局不遵循债权人优先获偿制度的特殊情况，以遏制金融机构倒闭所造成的潜在系统性影响，或为了所有债权人的整体利益而最大化金融机构的价值。

金管局的处置框架与金融稳定委员会（Financial Stability Board）的金融机构，有效解决机制的关键属性一致。

它也指出，新加坡批发市场有发售AT1债券，仅供机构投资者、合格投资者购买，或只接受发行面值至少20万元的交易。向散户投资者发行AT1债券的募资说明书并没有向金管局注册。

金管局强调，与其他投资产品一样，发行或分销AT1债券的金融机构应该向投资者准确、明确地披露有关主要产品特征和风险。投资者应了解风险和回报，谨慎选择投资产品。

香港金融管理局星期三较早前也发布声明，在金融机构清盘时，股东最先吸收损失，其次是AT1债券持有者。欧洲银行业监管机构星期一（3月20日）也表示，股权持有人会比债券持有人先承担损失。

在一般资产减记情况下，AT1债券面临损失前，股东最先受冲击，但在瑞信危机中并非如此。

最近瑞银并购瑞信交易中，瑞士当局决定将面值160亿瑞士法郎的瑞信AT1债券全部清零。但瑞信股东每22.48瑞信股将获得1股瑞银股，相当于每股0.76瑞士法郎。