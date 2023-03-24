我国2月核心通胀率维持5.5％高位 市场预测下半年才趋缓

根据金管局和贸工部星期四发布的联合文告，2月核心通胀率持平，因为服务通胀下滑，大致抵消零售与其他商品，以及电费与燃气费的通胀上升。该月核心通胀仍是2008年11月以来最高水平。

我国今年2月份核心通货膨胀率维持在5.5％，与1月份持平。市场普遍预期核心通胀在上半年继续居高，要到下半年才趋缓，新加坡金融管理局仍可能在4月份再次收紧货币政策，让新元进一步升值。

根据金管局和贸工部星期四（3月23日）发布的联合文告，2月核心通胀率与1月持平，仍是2008年11月以来最高水平。零售和其他商品以及电费和燃气费上涨，抵消了服务通胀的下滑。

由于私人交通的物价涨幅放缓，包括私人交通和住宿成本的整体通胀率在2月份为6.3％，低于1月份的6.6％。

环比来看，整体物价在2月上扬0.6％；不包括私人交通和住宿成本的核心物价则跟1月份持平，从前一个月的0.8％涨幅放缓。

金管局和贸工部指出，主要发达经济体的需求已经走软，全球供应链问题也有所缓解，能源商品价格在近期下跌。不过，全球食品商品价格仍处于高位，主要发达经济体的核心通胀也依然居高。亚洲的增长预料会继续坚韧，继续支撑区域的通胀压力，新加坡的非石油进口价格因此可能会保持相对稳健一段时期。

我国单位劳工成本近期预计继续上扬。在需求坚韧的环境中，商家预计继续将各种累计成本转嫁至消费物价。汽车和住宿成本接下来几季的涨势也可能持稳。

分析师：金管局4月或再收紧货币政策

综合所有因素，当局维持核心通胀在第一季高于5％的预测，并在上半年继续居高。当国内劳动力市场吃紧的情况以及全球通胀放缓后，核心通胀今年下半年才会更明显地放缓，全年预测介于3.5％至4.5％。

虽然核心通胀继续居高，马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼在指出，私人交通成本放缓，促使整体通胀率下滑至9个月低点。私人交通通胀从14.3％下滑至12.1％，是2021年9月以来的最低水平。当中，汽油价格下跌0.2％，为两年来首次下滑。

此外，随着租金上涨速度放缓，占整体通胀22％的住宿成本在2月份上涨4.9％，略低于1月份的5％。

不过，考虑到核心通胀仍保持在高位，蔡学敏和李主礼仍预期金管局会在4月份上调新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的中心轴，以抑制物价上涨压力。

但他们也指出，最近的全球银行业动荡可能会导致物价趋软。“随着信贷收紧和短期利率上升抑制投资和消费者支出，未来几个季度的通胀率可能会更快下滑。”

基于核心通胀仍让人担忧，大华银行高级经济师柳天成也认为金管局暂停收紧新元政策在目前仍为之过早。

不过，由于欧美银行业近期的动荡，他对金管局在4月份继续收紧政策的预期有所下滑。

巴克莱（Barclays）高级区域经济师陈光陞则继续预期金管局会在今年内避免继续收紧货币政策。他说，通胀环比走势已经趋缓，同比走势继续居高是消费税从今年1月起上调所造成，不足以为金管局进一步收紧政策提供理据。