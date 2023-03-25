沃得精机 World Precision Machinery

这只股票自2007年7月26日上升至0.77元后，就进入三大波下调走势，其中A大波又可分为三波。2008年7月11日股价下滑至0.36元完成了（A）波，过后回扯至同年7月22日的0.665元，此为（B）波，随即进入具三波的（C）波跌势。2009年7月13日股价下探0.11元完成了（C）波，同时也为A大波画下句号，遂进入具五波升势的B大波。2010年5月4日股价升试0.305元，并以“主要转向”信号完成了第（1）波，过后下调至同年5月26日的0.19元，此为第（2）波。2011年元月19日股价上升至0.625元结束了第（3）波，随即下调至同年3月3日的0.505元，同时以“主要转向”信号完成了第（4）波。2011年4月29日股价上升至0.725元结束了第（5）波，同时为B大波画下句号，旋进入具三波的C大波跌势。2019年2月22日股价下探0.129元完成了a波，接着回扯至2021年4月20日的0.45元结束了b波。估计股价目前正处c波跌势，填补介于0.195元与0.151元间的缺口自不在话下。