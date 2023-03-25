亚太人工智能科技风投 去年投资额重挫46.5%

英国数据分析公司全球数据的研究报告显示，亚太区去年有1087项人工智能风险投资交易，总投资额为123亿美元。投资交易量自去年第一季开始连续三个季度下滑至第四季的256项。交易价值更是连跌七个季度，至去年第四季的19亿美元。

亚太区的人工智能科技风险投资交易量去年下滑5.3％，投资额也重挫46.5％至123亿美元（约166亿新元）。

英国数据分析公司全球数据（GlobalData）日前的一份研究报告显示，亚太区去年有1087项人工智能风险投资（venture capital）交易，总投资额达到123亿美元。

投资交易量自去年第一季开始连续三个季度下滑至第四季的256项。

交易价值更是连跌七个季度，至去年第四季的19亿美元。

作为亚太最大市场的中国也出现交易量和投资额齐跌的情况。尽管如此，中国的风险投资交易量在亚太各市场当中居冠，韩国、印度、日本、新加坡和澳大利亚紧跟其后。

其他主要市场的投资额也有所减少。

不过，新加坡、韩国、日本和澳大利亚的投资交易量却上升。

全球数据首席分析师博斯（Aurojyoti Bose）说：“虽然市场条件艰难导致投资者近期在大额投资时保持谨慎，但一些市场的交易量增加，可被视为人工智能风险投资活动的正面迹象。”

这股谨慎情绪也蔓延到其他创新领域。全球数据的另一项调查显示，亚太区去年有5662项公布投资额的风险投资交易，比前年下滑3％，但跌幅仍少于全球风险投资交易量的跌幅。

值得注意的是，1000万美元或以下的投资项目有所增加，金额较高的交易则大幅减少。

去年投资额较低的交易共有3563项，比前年多了7.2％。

其中，100万美元或以下的投资交易有1048项，增加12.9％。100万美元至500万美元的投资交易增加6％至1774项。

1亿美元至5亿美元的投资交易从前年的310项下跌到164项，下跌47.1％；10亿美元的投资交易更是锐减77.8％至两项。

博斯指出，市场挑战重重，投资者因而不愿进行大额投资，导致去年亚太区内投资额超过1亿美元的交易量同比大幅减少，10亿美元以上的交易几乎没有。