海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（20日）曾论及指数自3月14日下探3094.28点后，就出现三波回扯，估计3月15日指数上升至3186.92点为（a）波，接着回扯至16日的3134.03点，此为（b）波，因此，指数当时正处（c）波升势，能否填补介于3199.94点与3214.51点间的缺口，得拭目以待。当时指数为3183.28点左右，见报当天指数骤然下探3123.55点，不但将介于3134.03点与3129.75点间的缺口填补，同时在介于3179.05点与3183.28点间留下缺口。由于3123.55点较早些时候的3134.03点来得低，因此，上述的（b）波立即失效，而3123.55点随即取而代之成为（b）波。21日指数跳空上升至3186.69点，同时在介于3157.81点与3139.76点间留下缺口。22日指数再接再厉，骤然上升至3228.61点，旋将上述第一个缺口填补，同时又在介于3189.65点与3173.93点间留下缺口。23日指数仅在3223.03点及3191.99点间波动，较前一天的波幅来得小而成了“幅内日”。24日指数略升至3223.93点，无奈竟以3212.64点闭市；估计指数当在本周升逾3228.61点，以完成（c）波，过后重返跌势，并将填补上述第五及第四个缺口。