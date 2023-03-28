星展：在硅谷银行和瑞信无曝险或不显著

美国硅谷银行倒闭、瑞士信贷被竞争对手收购等事件并未影响星展集团（DBS）的财务状况，星展在这两家银行没有曝险或曝险不显著。

星展集团星期五（3月31日）召开常年股东大会前，在星期二（28日）通过书面回应新加坡证券投资者协会（SIAS）提问时指出，这两家银行暴发危机属于特殊事件，情况不适用于星展。

按照惯例，星展5月2日发布季度业绩报告时，将依据当下的金融市场和宏观经济环境变化，提供最新展望。

全面采用数据和机器学习 以数据驱动决策加深客户伙伴关系

星展同时针对证投会有关数码转型、股本回报率、不良贷款比率、整合印度Lakshmi Vilas银行，以及收购花旗集团在台湾的消费金融业务的后续发展等提问，作出回应。

星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）在2022年报的回顾中指出，如果利率不降至过去10年那么异常的低水平，集团进一步推动数码转型，星展的股本回报率可维持在15％。

星展回应证投会提问进一步指出，组织内部已全面采用数据和机器学习（Machine Learning），以加深客户关系、建立有意义的伙伴关系，以及采取数据驱动的决策。

新港数码互动客户所带来收入是非数码客户两倍

星展认为，效果是显著的。例如在新加坡和香港市场，通过数码渠道互动的消费和中小企业客户，从2017年的42％增加至目前的60％。这部分客户带来的收入是非数码客户的两倍以上。

星展也说，数码化有助降低集团的成本收入比率（cost to income ratio）。

另外，面对瞬息万变的宏观经济和地缘政治环境，星展考虑了一系列可能性很小但现实存在的尾部风险（tail risk），并得出结论，这些情况都不会给银行的资产素质带来无法控制的压力。

即使面对海峡两岸紧张局势加剧，星展也表示没有任何冲击。花旗在台湾的消费金融业务依旧强劲。

星展也说，集团内部针对海峡两岸的地缘政治局势进行了深入讨论，并认为这不太可能影响交易的经济效益。

“作为一家亚洲主要银行，我们不只在台湾，也深耕香港和中国大陆市场。如果发生重大地缘政治事件，星展的整体北亚业务都可能受影响，不仅仅是台湾的业务。”

星展预计合并今年第三季完成，届时集团的一级资本充足率（CET1）估计减少60至70个基点。

截至去年底，集团的一级资本充足率为14.6％，超过目标区间12.5％至13.5％，也超过监管单位的最低要求。

星展指出，额外资本将通过一般股息派发给股东，并在适当时派发特别股息。

星展星期五下午2时将在金沙博览与会议中心举行实体股东大会，不提供线上参与。这是集团疫情以来首次恢复实体股东大会。