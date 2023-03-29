本地私宅和组屋租金2月持续攀高 交易量下跌

本地非有地私宅租金2月份交易量下跌但租金加速上升，环比增长3.5%，是连续第26个月上涨。

分析师认为，这可能是因为2月有较新的私宅项目单位出租推高租金，但租金上升导致租户打退堂鼓而交易量下滑。

房地产网站99.co和SRX星期三（3月29日）发布的预估数据显示，2月份整体租金的涨幅高于1月份的1.4％。

涨幅最大的是中央区以外（OCR）的大众化私宅租金，环比增长4%。核心中央区（CCR）的非有地高档私宅和其他中央区（RCR）中档私宅的租金上涨幅度也不小，分别为 3.6%和3%。

若同去年同期比较，整体租金大涨36.2%；高档私宅、中档私宅和大众私宅分别上升35%、35.5%和36.9%。

在交易量方面，共有5119个私宅单位租出，环比下跌18.6%，同比下跌0.6%。交易量比过去五年来的2月份平均低了2.6%。

政府组屋的租金也加速上升，环比上升1.2%；成熟组屋区和非成熟组屋区的租金分别上升1.7%和0.8%。大约有2619个组屋单位出租，环比下跌7.2%，同比下滑4.1%。

根据房地产业资深分析师麦俊荣观察，私宅租金加快增速，组屋租金却放慢上升步伐，是因为一些在2月份出租的单位属于较新的私宅项目，因此租金较高。

“今年满最低居住年限并可以出租的组屋较少，因此租赁市场上的组屋较少，无法索取更高租金。”

他预测，接下来数月的租金走势仍会出现波动，直到私宅和组屋租赁市场达到租赁周期高峰。他认为，租金在今年触顶的迹象已愈加明显。

租金上升让一些租户打退堂鼓，橙易产业（Orangetee & Tie）研究与咨询部主管孙燕清认为，这是导致交易量减少的原因。她指出，最近租户和屋主对租金的预期差距日益扩大，双方难以达成共识。

“屋主要应付更高的公寓维修费、房地产税和房屋贷款。另一方面，租户已不愿再付更多租金，因为租金已经在过去一年上涨不少，一些地区的租金甚至创下新高。”

她还说，一些租户搬到租金较低的郊区或改租组屋，可能是推高大众私宅租金的原因。由于今年下半年会有更多新住房可进入租赁市场，她认为，到时租金涨势会放缓。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德也有类似看法。他认为，企业因为经济前景不明朗而减少聘请新员工，这可能导致租赁需求下降。他预测，私宅和组屋租金涨幅会在今年内放缓到10%至15%之间，低于去年的30%涨幅。