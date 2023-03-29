对欧美银行业担忧退减 海指星期三小涨0.22％

市场对欧美银行业的担忧缓解，本地和亚太股市星期三（3月29日）表现比美国隔夜股市更好。新加坡海峡时报指数小涨0.22％或7.00点，闭市报3262.54点，银行股涨跌不一。东京和香港股市以1.33％和2.06％的涨幅领先，其他股市绝大多数小幅收涨。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，随着对美国和欧洲银行业危机的担忧在经历数周的波动后有所缓解，亚太市场的情绪逐渐转好。由于银行业缺乏新的重大变数，市场情绪略有好转。隔夜出炉的美国消费信心调查报告显示，尽管银行业危机持续存在，消费信心仍出乎意料地轻微反弹。市场继续担忧高通货膨胀和加息可能对经济产生负面影响。

阿里巴巴集团股价在香港大涨12.23％至94.55港元。FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均指出，据报道，阿里巴巴集团分拆成六个业务集团的计划，在公布之前就得到了监管机构的批准，这表明监管机构或许正在放松对中国科技行业的控制。（法新社）

重组计划推高阿里港股12.23％

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时指出，随着美国和欧洲银行危机的消退，亚太股市继续复苏。日本和香港股市的反弹主要是由阿里巴巴宣布的重组计划推动，它促使软银和其他中国科技股走高。

阿里巴巴集团股价星期三在香港大涨12.23％至94.55港元。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理曾德均指出，据报道，阿里巴巴集团分拆成六个业务集团的计划，在公布之前就得到了监管机构的批准，这表明监管机构或许正在放松对中国科技行业的控制。腾讯和美团等其他中国科技巨头的股票也纷纷上涨，推动恒指走高。除香港外，亚洲其他地区的股票市场今天相对平静。

对于股市本周接下来的展望，陈广治说：“投资者将重新关注未来的通货膨胀和经济复苏情况。本周五，美国将公布2月份核心个人消费支出（PCE）价格指数，中国则将公布3月份制造业采购经理指数（PMI）。整体市场仍在有限范围内波动。”

本地股市星期三整体交易量减至17亿6000万股，交易总值减至10亿零600万元。全场上升股341只，下跌股215只。30只海指成份股中，16只股价上涨，13只下跌，一只持平。

新翔集团（SATS）股价大涨8.24％至2.76元，是涨幅最大的成份股，也是它2020年11月以来最大单日涨幅。新翔集团星期三的交易异常活跃，超过3144万股转手，交易总值8581万元，位居全场第二。新翔集团以每股2.20元发售的3亿6310万股附加股今天开始交易，股价目前已恢复至宣布发售附加股之前的水平。

个股方面，新航工程（SIA Engineering）宣布与新航签署价值11亿4000万元的全面服务协议，取代双方在2019年4月签署的服务协议。新协议4月1日生效，为期两年，并有延长多一年的选择。

新航工程闭市后发布的文告指出，新航工程对新航机队的支援服务，涵盖维修与翻新和机队管理支援服务的广泛领域。如果协议延长一年，预期三年期内可为新航工程带来11亿4000万元的劳动收入（labour revenue）。

新航工程星期三股价涨0.90％，闭市报2.24元。

掌控环球棕油资源（Global Palm Resources）的Adijanto家族，通过ATH Holdings公司（下称收购者），向环球棕油资源提出自愿有条件全面收购献议，每股收购价为现金0.25元，条件是收购者掌控超过50％股权后收购献议才会生效。这个收购价比环球棕油资源在星期二的每股0.129元最后交易价，高出93.8％。收购者打算把环球棕油资源私有化。

环球棕油资源是在星期三开市前要求暂停交易，并于午后发布这个消息。收购者的股东包括环球棕油资源的三名来自Adijanto家族的董事。收购者已取得Adijanto家族的投资公司GPR Investment Holdings（简称GPR）的不可撤销的承诺，接受收购献议（把所持82.98％股权以收购价卖给收购者）。