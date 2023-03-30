拒当时代弃儿 服饰企业转型自救

徐俊贤10岁就在父亲的工厂打工，曾与父亲一同度过沙斯病毒的艰难时期，生意倒闭后仍东山再起，至今已经在东南亚经营超过100家服装零售门店和销售点。

徐俊贤的母亲是靠针线活谋生，父亲是一名裁缝师。他们在1980年代以衬衫工厂起家，并于1983年开始发展男装零售业务。

从事服饰零售业务的德客公司（Decks Pte Ltd）创办人兼总裁徐俊贤接受《联合早报》访问时说：“我从小就在父亲的工厂打假期工，帮忙包装货品、折衣服、在店里当销售和送货等。”

他说，那时候父亲的生意做得不错，每天驾“马赛地”送他去学校。上小学的时候，每天有10元的零用钱吃饭，还可以买很多玩具。在生意高峰时期，父母在新加坡共有约15间服装店面。

“但后来因为不少竞争对手入行、营销活动欠佳，以及衣服款式跟不上时代，服装生意开始下滑，最后不得不关掉店面和改变销售模式，由零售转为直接批货给服装零售商，转做贸易生意。”但转换模式以后生意仍然不见起色，公司还是面临亏损。

1995年，徐俊贤完成国民服役后为家族的服装公司打工，并由销售员和送货员做起。“当时只有20名客户，我觉得生意难做，所以决定扩大产品组合，开始卖内衣裤。”

徐俊贤走遍整个新加坡找新客户，最后成功把客户群扩大至250个，并把客户群目标转移到百货公司。

沙斯病毒来袭 销售大跌七八成

然而好景不长，2003年沙斯病毒来袭时，生意进一步受到冲击，销售大跌70％至80％。此外，当时又拖欠银行贷款，父亲的生意面临关闭危机。

当时，也有很多企业陷入困境，不少国际品牌退出新加坡市场，其中一家公司是大丸百货（Daimaru），他们在沙斯病毒肆虐前退出新加坡市场，在亮阁（Liang Court）腾出的3万3000平方英尺的店铺迟迟未有人接手。

徐俊贤便在这个逆境中看到机会，决定租下亮阁的百货空间，东山再起。当时他以每三个月更新一次短期租约的形式租下店面。花了两年的时间，他和父亲才成功还清之前拖欠银行和供应商的140万元债务。

创业时省吃俭用 月入仅800元

创业初期，徐俊贤用八年打工存下的10万元积蓄、向银行贷款5万元和朋友投资10万元，作为创业资金。

“当时我省吃俭用，甚至取消每月25元的电视网络宽频服务，每天只吃两块半的饭。生意才刚起步，我第一年的月入只有800元。”

他感慨地说，很庆幸有个员工跟他一同并肩作战25年。在创业初期首几年，“我们几乎每天一起从清晨7时工作到凌晨12时。为了降低成本，事事一手包办，自己担起了设计衣服、包装、送货等工作”。

东南亚逾百家服装零售门店与销售点

后来，德客公司逐渐扩大业务，不断推动业务数码化、加强电子商务，以及开拓海外业务。

公司从2015年引入无线射频识别技术（RFID）以提升工作效率。公司也打造了结合人工智能的企业资源规划（ERP）应用，整合所有业务流程于一体，从财务到存货的情况都能一目了然。

目前，公司在东南亚经营超过100家服装零售门店和销售点。海外业务分布于中国、马来西亚、文莱和缅甸。德客旗下服装品牌包括Island Shop、Surfers Paradise、HangTen、Santa Barbara和Mphosis等。