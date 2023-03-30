胜宝工业信托 Sabana Industrial REIT

这只股票于2013年4月23日上升至1.21元后，就以五波缓缓下跌。2014年3月12日股价下试0.88元，遂于当天以“转向”信号完成第（1）波，过后回扯至2014年4月16日的0.95元，并于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（2）波。2017年元月10日股价下跌至0.34元，又于该周每周一杆图以“转向”信号完成了第（3）波，随即回扯至同年4月4日的0.52元，且于其每日及每月一杆图皆以“转向”信号结束了第（4）波。几经反复，股价终于在2020年3月23日下探0.225元，遂于其每周一杆图以“转向”信号完成了第（5）波，旋止跌回升，同时渐渐形成一个升势“斜向交叉”。同年7月23日股价上升至0.395元结束了第（二）点，接着回扯至同年11月30日的0.335元完成了第（三）点。2022年3月11日股价上升至0.48元结束了第（四）点，而第（五）点终于在同年10月21日的0.38元完成。若以图中的第（三）及第（四）点的差，计自第（五）点，可测得基本目标为0.525元。