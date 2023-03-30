黄循财：我国致力为东南亚绿色转型催化更多融资

新加坡作为区域金融中心，将致力为东南亚的绿色转型项目催化更多私人融资，为区域迈向净零未来尽好本分。

副总理兼财政部长黄循财星期四（3月30日）在印度尼西亚峇厘岛出席《为亚细安转型提供融资》（Financing Transition in ASEAN）的炉边对话时，做出上述承诺。他指出，气候变化威胁人类生存，我国非常认真看待这个问题，必须减少排放，避免全球暖化的情况发生。不过，这个脱碳过程非常昂贵，必须探讨如何让转型的过程更加公平，并处于人们负担得起的水平。

黄循财说：“新加坡将在所有融资活动中尽一份力。作为金融中心，我们有责任竭尽所能为东南亚的转型项目催化更多私人融资。我们将继续与伙伴合作，协助加速绿色金融，让东南亚和亚细安迈向净零未来。”

黄循财从星期三（3月29日）至星期六（4月1日）到峇厘岛出席第九届亚细安财长与央行行长会议，以及第27届亚细安财长会议。这场炉边对话是会议的活动之一，其他讲者是印尼财政部长慕燕妮，以及泰国财政部长阿空。

黄循财引述一项麦肯锡（McKinsey & Co）的研究，从现在至2050年，世界迈向更加绿色的经济每年所需的资金约9万亿美元（约11.9万亿新元），整个过程的资金总和超过200万亿美元。

他说：“这个世界花了好几个100年才让全球经济达到目前的规模，而我们只有30年的时间来建立一个比目前经济规模多出一倍的全新绿色经济。这正是挑战的难度所在，是一个巨大的挑战。”

以亚太区来看，转型到绿色经济每年需要3万亿美元的融资。“亚洲将站在气候变化战役的前线，因为亚洲需要进行的过渡工作不少。”

绿色融资三D要素：数据、披露、定义

黄循财提出促成更多绿色融资的三个关键要素：数据（Data）、披露（Disclosure）和定义（Definitions）。

数据方面，本区域需要为金融机构提供更多数据，让它们见证和监督实际发生的情况。此外，东南亚也需要妥当地披露和汇报，以加强问责，向提供融资的金融机构保证没有“漂绿”（greenwashing）行为。

黄循财指出，什么是绿色或褐色项目不会引起争议，但其他处于两者之间的项目则是灰色地带，存在很多问号。有鉴于此，定义很重要，尤其是对转型项目的定义。

亚细安分类委员会（ASEAN Taxonomy Board）星期一（3月27日）发布了《亚细安可持续金融分类目录》（Asean Taxonomy for Sustainable Finance）的第二版本。更新版在首个版本建立的广泛框架下，进一步提供评估各类经济活动的详细方法，并为首个焦点领域，即电力、煤气、蒸汽以及冷气供应领域制定技术检验标准。

黄循财说：“我们在这个更新版的亚细安分类目录中探讨能源供应和能源转型，这对所有亚细安国家非常重要。有了这个分类目录，我们希望为投资者和金融机构提供明确信息，让它们知道东南亚正在进行哪些转型项目，有助于我们最终迈向零碳途径。”

与此同时，这有望为东南亚国家推动更多转型和再生能源项目，并促进亚细安在这方面的合作，甚至可能在未来形成亚细安电网的一部分。

他也指出，欧盟、中国和澳大利亚等地区都有各自的分类目录，亚细安接下来必须探讨这些不同分类目录之间的操作，让不同管辖区之间取得某种程度的统一。

黄循财星期四晚上结束当天的活动后在脸书贴文说，经历三年的虚拟会议后，他很高兴再次与其他财长见面。

“大家重新建立联系、交换对全球和宏观经济发展的看法，以及讨论如何在金融联通、再生能源和数码经济等方面进一步合作，让国家和人民受惠。”