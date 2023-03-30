黄循财：我国致力为东南亚绿色转型催化更多融资

文 /
陈紫筠

更新 /
更新 / 2023年3月31日 12:10 AM
发布 /
发布 / 2023年3月30日 11:29 PM
亚细安成员国财长及代表在峇厘岛举行的亚细安财长及央行行长会议上合影。在我国副总理兼财政部长黄循财（右三）左右的，分别是印尼财政部长慕燕妮和泰国财政部长阿空，他们星期四早上一起进行炉边对话。（通讯及新闻部提供）
亚细安成员国财长及代表在峇厘岛举行的亚细安财长及央行行长会议上合影。在我国副总理兼财政部长黄循财（右三）左右的，分别是印尼财政部长慕燕妮和泰国财政部长阿空，他们星期四早上一起进行炉边对话。（通讯及新闻部提供）

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新加坡作为区域金融中心，将致力为东南亚的绿色转型项目催化更多私人融资，为区域迈向净零未来尽好本分。

副总理兼财政部长黄循财星期四（3月30日）在印度尼西亚峇厘岛出席《为亚细安转型提供融资》（Financing Transition in ASEAN）的炉边对话时，做出上述承诺。他指出，气候变化威胁人类生存，我国非常认真看待这个问题，必须减少排放，避免全球暖化的情况发生。不过，这个脱碳过程非常昂贵，必须探讨如何让转型的过程更加公平，并处于人们负担得起的水平。

黄循财说：“新加坡将在所有融资活动中尽一份力。作为金融中心，我们有责任竭尽所能为东南亚的转型项目催化更多私人融资。我们将继续与伙伴合作，协助加速绿色金融，让东南亚和亚细安迈向净零未来。”

黄循财从星期三（3月29日）至星期六（4月1日）到峇厘岛出席第九届亚细安财长与央行行长会议，以及第27届亚细安财长会议。这场炉边对话是会议的活动之一，其他讲者是印尼财政部长慕燕妮，以及泰国财政部长阿空。

黄循财引述一项麦肯锡（McKinsey & Co）的研究，从现在至2050年，世界迈向更加绿色的经济每年所需的资金约9万亿美元（约11.9万亿新元），整个过程的资金总和超过200万亿美元。

他说：“这个世界花了好几个100年才让全球经济达到目前的规模，而我们只有30年的时间来建立一个比目前经济规模多出一倍的全新绿色经济。这正是挑战的难度所在，是一个巨大的挑战。”

以亚太区来看，转型到绿色经济每年需要3万亿美元的融资。“亚洲将站在气候变化战役的前线，因为亚洲需要进行的过渡工作不少。”

绿色融资三D要素：数据、披露、定义

黄循财提出促成更多绿色融资的三个关键要素：数据（Data）、披露（Disclosure）和定义（Definitions）。

数据方面，本区域需要为金融机构提供更多数据，让它们见证和监督实际发生的情况。此外，东南亚也需要妥当地披露和汇报，以加强问责，向提供融资的金融机构保证没有“漂绿”（greenwashing）行为。

黄循财指出，什么是绿色或褐色项目不会引起争议，但其他处于两者之间的项目则是灰色地带，存在很多问号。有鉴于此，定义很重要，尤其是对转型项目的定义。

亚细安分类委员会（ASEAN Taxonomy Board）星期一（3月27日）发布了《亚细安可持续金融分类目录》（Asean Taxonomy for Sustainable Finance）的第二版本。更新版在首个版本建立的广泛框架下，进一步提供评估各类经济活动的详细方法，并为首个焦点领域，即电力、煤气、蒸汽以及冷气供应领域制定技术检验标准。

黄循财说：“我们在这个更新版的亚细安分类目录中探讨能源供应和能源转型，这对所有亚细安国家非常重要。有了这个分类目录，我们希望为投资者和金融机构提供明确信息，让它们知道东南亚正在进行哪些转型项目，有助于我们最终迈向零碳途径。”

与此同时，这有望为东南亚国家推动更多转型和再生能源项目，并促进亚细安在这方面的合作，甚至可能在未来形成亚细安电网的一部分。

他也指出，欧盟、中国和澳大利亚等地区都有各自的分类目录，亚细安接下来必须探讨这些不同分类目录之间的操作，让不同管辖区之间取得某种程度的统一。

黄循财星期四晚上结束当天的活动后在脸书贴文说，经历三年的虚拟会议后，他很高兴再次与其他财长见面。

“大家重新建立联系、交换对全球和宏观经济发展的看法，以及讨论如何在金融联通、再生能源和数码经济等方面进一步合作，让国家和人民受惠。”

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