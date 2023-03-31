莎姆达拉 Samudera Shipping Line  

本栏于2021年4月17日曾论及这只股票已经完成C大波，旋止跌回升。短期回扯，股价或将向下填补介于0.215元与0.205元的缺口；过后回升填补介于0.41元与0.42元的缺口。当时股价为0.27元左右，可是股价过后仅于同年5月14日下试0.24元，未能填补上述第一个缺口，就转而回升。同年8月27日股价上升至0.43元，遂将上述第二个缺口填补，接着一路挺升至同年9月9日的0.57元，就开始形成一个“三角形”以替代第（2）波。2022年2月9日股价终于突破此“三角形”位于0.46元的上限，2月25日股价骤然上升至0.635元，同时在介于0.56元与0.50元间留下缺口。8月4日股价上升至1.27元，旋以“主要转向”信号完成了第（3）波，过后以三波回扯至9月30日的0.785元，此为第（4）波。因此，股价目前正处第（5）波升势，今年3月7日股价一度升试1.55元，可惜“动力”信号却日渐式微，倘若3月底股票闭市价在1.19元之下，则其每月一杆图将出现“转向”信号，迄时当带领股价进入跌势。