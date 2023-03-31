新马推出跨境QR码付款连接

新加坡和马来西亚推出了跨境QR码（二维码）付款连接，两地旅客可在实体商店使用有关金融机构的手机付款应用来扫描NETS QR或DuitNow QR完成付款，也能扫码进行网上跨境电子商务交易。到今年底，两国人民还可通过PayNow和DuitNow进行即时跨境转账。

新加坡金融管理局和马来西亚国家银行星期五（3月31日）早上发布联合文告说：“新加坡和马来西亚持续合作改进跨境付款连接性，这个NETS-DuitNow QR码付款连接是个重要的里程碑。”

新马跨境QR码付款连接，反映东南亚手机付款兴盛的趋势。我国和泰国的零售付款系统PayNow和PromptPay在2021年4月开始连接，首开全球先河，使跨境转账如同本土转账一般便利。今年2月，PayNow和印度统一支付接口UPI连接，让两地用户可使用手机号码转账和接受付款。如今新马两地系统连接的重要意义，更在于两地的大量人流往来。

文告说：“在冠病疫情前，两国之间的每年平均访客量达到1200万人次。这个付款连接将为商家和顾客提供更无缝和有效率的方法付款和收款。这个项目展示两国承诺改进跨境付款服务的成本、速度、使用便利和透明度，符合亚细安付款连接性计划和20国集团改进跨境付款的发展计划。”

这个跨境QR码付款连接，获得两国业者的大力支持而得以实现，包括星网电子付款公司（NETS）、新加坡银行公会、马来西亚付款网络公司（PayNet）以及两国的金融机构。

推动跨境QR码付款 五年后消费量或增四倍

参与金融机构的用户，将可获得这个跨境QR码付款连接提供的便利。新加坡方面目前是星展银行、华侨银行和大华银行。马来西亚方面是大马银行（AmBank）、Boost、联昌国际银行、丰隆银行、马来亚银行、大众银行（Public Bank）、Razer Merchant Services、TNG Digital和马来西亚大华银行（UOB Malaysia）。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）说：“这个NETS DuitNow QR付款连接，是新加坡不断增加的跨境付款连接网络的最新连接。这些连接将有助于促进跨境商业，使我们的商家，特别是小企业能够触及更广泛的消费群。新加坡和马来西亚之间的这种QR码连接，是亚细安实现区域无缝付款连接的一个重要里程碑。”

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰指出，大华信用卡和转账卡去年北上在马国的开销分别增至疫情前将近15％和40％。新马QR码付款系统的连接，将进一步推动跨境QR码付款量的增加，预料五年后跨境DuitNow QR消费将达今年的四倍。

她说，跨境DuitNow QR预期将辅助信用卡付款方式，尤其是在小额交易中只接受现金付款的商店。例如，新加坡人驾车进入马来西亚，在前往目的地途中的停歇站用餐和购物时，如今可以使用大华银行的TMRW应用扫描DuitNow QR码来支付令吉款额。这个付款方式将减少兑换货币和携带大量现金进入马来西亚的需要，也节省时间和精力。

华侨银行电子付款与生态系统总经理黄德荣说：“DuitNow QR将使我们的新加坡客户在马来西亚交易时有更多选择和更加便利。”华侨银行用户在马国的消费日增，去年交易量和消费金额增加超过70％。

另一方面，新加坡马来亚银行（Maybank Singapore）的新加坡用户虽还未能使用新付款方式，但该银行发言人答复询问时说：“我们将参与这个跨境QR码付款计划，并使用马来亚银行在马来西亚广泛的商户基础。”