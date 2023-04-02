本栏于上周一（27日）曾论及指数当在上周升逾3228.61点，以完成（c）波，过后重返跌势，并将填补介于3189.65点与3173.93点及介于3157.81点与3139.76点间的缺口。当时指数为3212.64点左右。见报当天指数骤然上升至3247.50点，突破了上述3228.61点的价位，同时在介于3223.45点与3212.64点间留下缺口。28日指数进一步上升至3266.98点，同时在介于3243.25点与3239.03点间留下缺口。29日指数更升试3270.38点，30日指数回落至3238.98点，遂将上述第四个缺口填补。31日指数跳空以3265.01点开市，随后在介于3255.59点与3257.18点间留下缺口。由于其每日一杆图中的“动力”信号，目前已经上升至负号界域中的0.0239处，随时有突破“中性线”进入正号界域。因此，估计指数短期内将继续上升，以完成三波回扯中的（c）波后，才可能出现调整。迄时指数将向下填补上述第三，第一及第二个缺口，当然，这也不会是一蹴而成，除非其每周一杆图中的“动力”信号，能够在几周内从目前正号界域的0.0712处，迅速进入负号界域。