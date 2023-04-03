调查：过半国人对退休储蓄充分度没信心

一项最新调查显示，近三分之二的受访新加坡人视退休储蓄为首要个人财务目标，但却有逾半数的国人对退休储蓄充分度没有信心。

宏利保险新加坡（Manulife Singapore）针对我国1037名年龄介于25岁至60岁人士进行的调查显示，虽然大多数受访者都意识到为退休储蓄的重要，但需要应对的其他财务优先事项却可能阻碍国人为退休规划，并拨出资金。目前，有35％的人制定了退休计划，仅有26％的人表示他们为退休准备了资金。

这些需要应对的财务优先事项包括储蓄以备不时之需（44％）、维持目前的生活方式（34％）和医疗保健需求（26％）。尤其是对于没有孩子的年轻国人来说，储蓄买房（46％）更是首要任务，远高于全国平均水平（21％）。

除了应对其他财务优先事项，宏观风险也影响国人实现退休储蓄目标。其中，通胀（68％）是国人最为担忧的风险因素，其他主要因素包括经济发展放缓（57％）和医疗成本上升（53％）。这导致仅有不到一半（43％）的国人对退休储蓄的充分度有信心。

在管理医疗成本上升的风险方面，保险是最常见的一种方式。约74％的人⾄少拥有三种保险，54％的⼈打算在未来12个⽉内购买保险。另外，国人也有通过加强锻炼、健康饮食等方式主动进行日常健康管理。不过，有超过九成受访者表示，自己在管理健康方面感到焦虑或沮丧。

虽然通胀风险是国人的首要担忧，但现金和银行存款仍是国人进行退休储蓄的主要方式。宏利保险新加坡总裁邱甲祥博士说：“新加坡人过度依赖现金作为储蓄工具，但正如我们在过去12个月中所看到的，通胀是不可被忽视的风险，它会侵蚀现金储蓄的价值，因此，找到提供复利回报的方式非常重要。”

储蓄或养老保险以及来自非基金投资的收益和经常性收入，是另外两种常见的退休储蓄方式。宏利保险认为，现金成为大家最依赖的退休储蓄方式可能是由于这种储蓄方式通常被认为更安全。