寰邦科技 Global Testing Corporation

本栏于去年10月21日曾论及这只股票于10月11日股价骤然下探1.10元，同时再介于1.10元与1.21元间留下缺口。短期回扯，股价或将填补此缺口，过后当继续下滑，何况位于0.97元的目标尚未完成呢。当时股价为1.15元左右，见报当天股价一度下探1.00元完成了源自2022年4月19日从1.67元下跌以来，三波回扯中的（C）波，同时也为A波画下句号，接着渐渐回升。11月2日股价回升至1.21元，随即将上述第一个缺口填补。12月1日股价上升至1.32元结束了图中的（a）波，12月7日股价骤然下跌至1.20元，同时在介于1.25元于1.39元间留下缺口；12月13日股价跳空上升至1.32元，遂将此缺口填补。今年元月5日股价下试1.18元完成了（b）波。2月13日股价上升至1.37元，随即以“主要转向”信号结束了（c）波，过后又于其每月一杆图以“转向”信号为B波画下句号，遂进入C波跌势。截至4月3日股价已经下试1.03元，至于能否完成上述位于0.97元的目标，当拭目以待。