中年不言退屏居 一瓣心香遍四方

无论是清新馥郁，还是木质花香，每个人对气味都有独特偏好。

悦人悦己的香水，一直是许多现代消费者的心头好，而能为生活带来仪式感的香氛产品近年来也成为市场新宠。

本期《香气相投·魅力无限》走入香水香氛产业链，介绍“嗅”出商机的本地商家如何大胆布局，发挥创意，以打响新加坡品牌。

“年龄只是个数字，别让年龄成为你创业的障碍。”这是本地香氛公司Jetaime Perfumery创办人帕拉琪（Prachi Saini Garg）要告诉所有创业者的话。她中年创业，以灵敏的嗅觉和对美好香气的追求，开创新式香氛游乐活动。

知道Jetaime Perfumery的人不多，但若参观过圣淘沙岛的香氛景点Scentopia，就会对这家香氛公司有印象。

今年48岁的Jetaime Perfumery创办人帕拉琪（Prachi Saini）来自印度，多年来跟随做生意的丈夫在世界多国旅居，在大约10年前举家移居至新加坡。

原为建筑师 在美国学会调香

她原本是一名建筑师，在美国华盛顿居住时学会调香，后来在新加坡为本地博物馆的特定展览提供服务，调制符合展览场景的气味，让参观者通过视觉和嗅觉获得身临其境的感觉。

Jetaime Perfumery创办人帕拉琪对香氛的热爱，成了她扩展生意的最大动力。（陈渊庄摄）

调香本来只是帕拉琪的爱好，她在照顾两个女儿之余，偶尔提供调香服务。

帕拉琪注册了一家公司，以方便处理账目和订单。那年她40岁，与许多在大学时期便创业的年轻人相比，她创业时年龄已不算小。

“有很多公司请我帮助他们了解自己的嗅觉，或关于芳香疗法和健康养身，我答应了。可是后来他们希望能购买香氛产品，所以我开始生产精油和香水。”

新式香氛团建 增加互信促进保健

公司业务规模迅速扩大，除了开办香水制作班，公司也创设了新式香氛团建活动。参加团建活动的多数是公司同事，这有助于他们增进互信。不过与户外障碍比赛或团队游戏等一般团建活动相比，香氛团建一开始并未获得客户的青睐。

帕拉琪说，参加者能通过问卷了解适合自己的香氛，一起参加活动的同事也会知道彼此的喜好，这有助于加深彼此的了解。这种团建方式与众不同，许多企业厌倦了讲究体力的团建活动，开始认为香氛团建既有趣，还能促进保健。

消息一传十，十传百，市场对香氛团建的需求日益增多，这吸引了圣淘沙发展局的注意。圣淘沙发展局的人员参加过帕拉琪举办的团建活动后，邀请她加入圣淘沙企业创新计划（Sentosa X Enterprise Scheme），并提交在岛上经营与香氛相关旅游景点的计划。

冠病疫情来袭 游客锐减影响营业

2019年，帕拉琪在圣淘沙岛的英比奥山顶区（Imbiah Lookout）开设了一个小型调香设施，通过数码影像指导参观者调制香水。她租用这个地点六个月，以试探市场反应，结果大获好评，不料冠状病毒突然来袭，打乱了她的计划。

“冠病疫情突然来袭，在2020年1月我们的生意达到高峰，我们才经营了四个月，突然间游客锐减。当时新加坡还没有封城，但游客完全不来了。不久后，我们必须停止营业。”

这个地点的租用期仅六个月，可是病例达到高峰，帕拉琪在雇用搬迁工人或货车司机时遇到很大困难。

和许多人想法一样，个性积极乐观的她认为，疫情很快就会缓解，市场会随之好转，于是她大胆租下位于思乐素滨径（Siloso Beach Walk）的活动空间，开设香氛景点Scentopia。

可是冠病疫情不仅没有消退，反而在世界各地加速传播。帕拉琪担心Scentopia还没营业，便要付租金，幸好圣淘沙发展局让岛上业者免租直到去年3月，公司才避免出现严重亏损。

旅游业恢复 开业刚满一年就回本

冠病疫情在去年显著缓解，各国陆续开放边境，并解除抗疫措施，本地旅游业才逐渐恢复正常。

随着大量游客回流，Scentopia的业务蒸蒸日上，今年3月刚满开业一周年就回本。

帕拉琪对香氛的热爱，成了她扩展生意的最大动力。

她在2014年向本地著名香水制造商新加坡香氛公司（The Perfumes of Singapore）的负责人达蒂（Dadi Balsara）买下14款香氛的配方，当中包括在上世纪70年代深受本地女性喜爱的“新加坡女郎”（Singapore Girl）香水。

以本地环境为主题 研制室内香氛

她开设第二家公司Singapore Memories，并在淡滨尼设厂，专门生产这些香水，以及各种含有本地植物精华如胡姬花和缅栀花（俗称鸡蛋花）的香水。公司还研制出多款以本地人熟悉的环境为主题的室内香氛。

疫情高峰已经过去，中国重新开放边境，推动经济发展，亚洲旅游业前景一片大好。

Scentopia的成功增强了帕拉琪的信心，她计划把Scentopia推向国际市场，以特许经营的方式让这个独特的旅游景点品牌走出国门。由于一切还在初步计划中，因此她无法透露更多详情。

中年创业 稳扎稳打显优势

帕拉琪步入中年才创业，比年轻人多了一份沉稳和淡定，面对艰难的疫情高峰，她依然能保持乐观，但最大的优势就是她稳扎稳打的性格。她认为，做生意一定要有充足的流动资金，才能在遇到危机时避免陷入财务困境。

她笑着说：“幸好我存下的现金足够我们度过冠病难关。我向来会准备足够的现金，可至少应付一年半的开销。想法非常传统。”

每家公司的老板都希望生意越做越大，时下许多起步公司四处寻求投资者注资，甚至计划上市集资。可是帕拉琪认为，若有投资者加入，就必须向他们交代业绩，还可能会失去公司的掌控权。

此外，她认为，新加坡政府为创业者提供许多帮助，创业者只要愿意向政府当局寻求帮助，并虚心学习，就能获得相关指导或津贴。

“你应该不耻下问，因为你不清楚很多事，就必须向人请教，向他们学习。”