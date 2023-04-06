新加坡35人登福布斯全球富豪榜

新加坡富豪人数今年显著增长至35人，去年为26人，首富仍然是深圳迈瑞医疗（Mindray Bio-Medical Electronics）的联合创始人兼董事长李西廷（72岁）。

我国首富李西廷 全球榜上位列103

不过，他的净值从去年的176亿美元减少至163亿美元（217亿新元）。在全球富豪榜上，李西廷排第103名。

财经杂志《福布斯》（Forbes）最新发布的全球富豪榜显示，虽然全球10亿美元富豪人数连续两年减少，从去年的2668人减至2640人，但新加坡富豪人数回升。

与全球趋势相反 新加坡富豪净值总额上涨

全球富豪今年的净值总计12.2万亿美元，低于去年的12.7万亿美元。新加坡富豪的净值总额则从去年的1067亿美元增加至1189亿美元。

李西廷的迈瑞医疗总部位于深圳，在深圳交易所挂牌。2020年全球暴发疫情，集团生产的呼吸器和监护仪等器材需求大增，李西廷财富大增，并被媒体誉为“呼吸器一哥”。

掌控日本漆控股（Nippon Paint）的吴清亮（95岁）净值从去年的121亿美元回升至143亿美元，全球排名第123，为新加坡第二富豪。

掌控远东机构（Far East Organisation）的黄志达（64岁）和黄志祥（71岁），净值分别达76亿美元和74亿美元，全球排名第290和第305，新加坡第3和第5。远东机构是新加坡最大的私人地主和房地产发展商，掌控香港信和集团。

海底捞创办人兼主席张勇（52岁）净值从去年的53亿美元上升至75亿美元，全球排名第299，新加坡第4。集团2018年在香港上市，目前1000多间餐馆主要在中国，其他地点还有美国、日本、韩国和新加坡等。

业务涉及电子商务和游戏领域的新加坡富豪，净值继续下跌。冬海集团（SEA）联合创办人李小冬（45岁）和叶刚（42岁）的净值跌至46亿美元和30亿美元，全球排名591和982，新加坡第8和11。

今年有三个人首次进入10亿美元富豪榜：丰隆集团股东及集团旗下Hong Realty公司董事经理郭令乔（71岁，净值14亿美元）、M&L酒店服务集团主席甘烈明（78岁，净值10亿美元），以及莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）联合创办人吕俊旸医生（74岁，净值10亿美元）。

这个富豪榜采用今年3月10日的股价和汇率计算，选出净值至少10亿美元的富豪。

舒萍是我国唯一上榜女富豪

海底捞集团联合创始人兼董事舒萍（53岁）是唯一上榜的新加坡女富豪，全球排第1434名，她今年的净值显著回升至21亿美元，但仍比前年的高峰55亿美元少一半以上。她是海底捞集团创办人兼主席张勇的妻子，负责集团的管理和战略发展。

全球富豪榜上，女性占13％或337人，高于去年的12％或327人。

美国富豪最多 736人上榜

美国仍是富豪最多的国家，有736人，其次是中国（包括香港和澳门），有562人。

在全球富豪榜上，法国奢侈品牌巨头LVMH的总裁阿诺特（Bernard Arnault，74岁）首次登上榜首，净值从去年的1580亿美元增至2110亿美元。美国电动汽巨头特斯拉（Tesla）创办人兼首席执行官马斯克（Elon Musk，51岁）退居全球第二，净值从去年的2190亿美元减至1800亿美元。