海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上星期一（4月3日）曾论及指数短期内将继续上升，以完成三波回扯中的（c）波后，才可能出现调整。迄时指数将向下填补介于3223.45点与3212.64点，介于3189.65点与3173.93点及介于3157.81点与3139.76点间的缺口。当时指数为3258.90点左右。见报当天指数上升至3287.44点，同时在介于3263.36点与3258.90点间留下缺口。4月4日指数骤然上升至3316.17点，同时在介于3288.95点与3281.08点间留下缺口。5日指数继续其升势，直试3331.66点，6日指数却跳空下试3291.65点，由于跌势甚急，造成介于3314.74点与3318.87点间留下缺口；短期回扯，指数当向上填补这个缺口，并可能升逾3331.66点的价位，才完成（c）波，重返跌势。毕竟指数的上升，仍然属于回扯罢了，更何况指数从（b）波的3123.55点上升以来，过程显得相当陡峻，意味着指数升幅将渐渐缩小，且可能出现下调，以填补上述第五及第一个缺口。截至4月6日指数每周一杆图中的“动力”信号，在指数向上回扯时，却下跌至0.0567处，一旦穿下“中性线”，当带领指数重返跌势。