莉丰嘉园开盘首周末售出53％单位

位于加东一带的新私宅项目莉丰嘉园（Tembusu Grand）开盘首个周末卖出53％的单位，每平方英尺平均售价2465元，是今年来开售成绩最好的中档私宅。

莉丰嘉园的联合发展商城市发展（CDL）和MCL地产星期日（4月9日）发布文告指出，截至当天下午5时，项目的638个单位共卖出340个。买家当中，90%是新加坡人，其余10%是来自中国、马来西亚、美国和其他地区的永久居民和外籍人士。

文告说，所有房型的单位都获得良好反应，当中两卧房、两卧房加书房和三卧房单位最受欢迎。至于一卧房加书房和四卧房单位的订购也稳健。

资深房地产分析师麦俊荣接受《联合早报》访问时说，发展商在今年推出的99年地契项目中，莉丰嘉园的开盘价格是最高的，作为相对大型的项目，能在首个周末就售出逾一半的单位，表现的确可喜。

麦俊荣说：“莉丰嘉园的发展商在东海岸取得先机，因为这是那一带近五年来第一个推出的私宅项目，吸纳了许多积压需求。”

合登集团首席执行官叶润明也说：“这种规模的项目，在那一带自Haig Court于2004年推出以来并不多见，买家除了有意在第15区生活以外，积压需求也可能是项目卖得好的原因之一。”

叶润明说：“今年推出的项目销售成绩强劲，显示市场对投资房地产的渴望强烈。目前，市场只有约1万6152个单位未售出，加上明年开始新私宅落成的数量会低于历史平均，今年推出的新项目将会获得好成绩。”

莉丰嘉园成为中档私宅开盘销售冠军

今年迄今，在其他中央区（RCR）推出的其他中档私宅还包括2月份开盘的顶丽峰（Terra Hill）和Gems Ville。当中，永久地契项目顶丽峰开盘时卖出97个或36％的单位，平均尺价是2650元。至于位于芽笼一带、拥有24个单位的Gems Ville在2月未售出任何单位。这使莉丰嘉园成为今年中档私宅的开盘销售冠军。

今年推出的其他两个99年地契大众化项目是丹那美拉的景乐苑（Sceneca Residence）和万景轩（The Botany at Dairy Farm），它们的平均尺价分别是2072元和2070元。

对于莉丰嘉园的开盘销售，ERA产业总裁朱泳强观察到自住型和投资型买家都有，当中好些买家都是30多岁。他指出，其中一些买家可能是在加东一带成长，而这一区丰富的文化色彩，以及跟市区的连通都是很大的卖点。

城市发展首席执行官郭益智在文告中说，莉丰嘉园获得热烈反应显示买家追求设计精良的住屋，以及有时尚店铺、咖啡座，餐饮选择和设施的邻里。

MCL地产首席执行官嘉曼（Rob Garman）说，莉丰嘉园获得良好反应标志着两大发展商又一次成功的合作。