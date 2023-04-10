A-Sonic 宇航 A-Sonic Aerospace

本栏于去年12月8日曾论及这只股票的第（4）波已经结束，遂进入第（5）波升势。截至12月1日，它的股价已经上升至0.63元，估计升势还将持续，且当升逾0.70元的价位。当时股价位0.52元左右，股价过后继续上升，今年元月17日股价骤升至0.62元，同时在介于0.61元与0.60元间留下缺口。18日股价回落至0.58元，遂将此缺口填补。今年1月27日，它的股价升试0.64元完成了第（5）波，同时为第（I）波画下句号，旋进入调整。2月27日股价跳空下试0.48元，同时在介于0.56元与0.61元间留下缺口。3月2日股价下跌至0.45元结束了上图中的（A）波，遂进入具三波的（B）波回扯。3月6日股价骤升至0.535元，同时在介于0.49元与0.47元间留下缺口。3月10日股价回升至0.545元，并于当天以“转向”信号完成（a）波。3月20日股价回落至0.465元结束了（b）波，同时将上述第三个缺口填补。估计股价当上升填补上述第二个缺口的一部分以完成（c）波，同时为（B）波画下句号。