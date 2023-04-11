第一季股票回购总额1.26亿元同比少一半

本地上市公司今年首三个月的股票回购总额不及去年同期的一半，华侨银行（OCBC）和胜科工业（Sembcorp Industries）是回购额最高的两家公司。

根据新加坡交易所的统计数据，在新交所第一上市的公司，在今年第一季度回购的股票总额达1亿2600万元，比2022年第四季度的1亿5000万元和2022年第一季度的2亿9800万元都低。

华侨银行回购额最高 占发行量0.44%

今年第一季有超过40家新交所第一上市公司进行股票回购。华侨银行是在第一季回购额最高的公司，总额约3999万元，每股平均回购价12.5元。截至第一季末，华侨银行股票回购量占已发行股票的0.44%。

一般而言，股票回购的动机，可以包括员工奖励计划或长期资本管理。华侨银行在回购计划下买入的股票，将作为库藏股持有，随后可能被注销、出售或用于员工股票计划。

胜科工业以约2558万元的回购额排名第二，每股平均回购价为3.99元。截至3月31日，公司股票回购量占其已发行股票的0.86%。

第一季回购额最多的五家公司，除了华侨银行和胜科工业之外，还有吉宝房地产信托（Keppel REIT）、京信通信系统（Comba Telecom）和扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding），回购额分别达819万元、720万元和633万元。

华侨银行和胜科工业都是海峡时报指数（STI）成份股公司。海指在今年第一季产生了0.2%的价格涨幅，股息派发推动总回报率上升到0.8%。

还有三家成份股公司在第一季回购股票，它们是新交所（SGX）、新科工程（ST Engineering）和创业公司（ Venture Corporation），五家成份股公司的回购额占第一季度总回购额的五分之三以上。