从“新”互联互通 “新加坡+1”战略扩全球朋友圈

近年来，越来越多跨国企业在新加坡设立区域或全球总部，以新加坡为中心向东南亚扩张。

尤其是企业转向先进制造、制药和医疗技术、电动汽车等高增长领域发展，不少制造商利用新加坡+1战略，立足新加坡，辐射东南亚。

这股趋势带动新加坡专业服务和物流领域的发展。受访业者说，新加坡经商环境稳定、同时联通性和物流设施强，是吸引跨国企业在新加坡设立总部的原因。而他们将帮助跨国企业更好地从新加坡管控东南亚业务，加速区域扩张，扩大全球合作机遇。

约2012年，当大华银行集团（UOB）外国直接投资咨询部主管张志坚与中国著名餐饮品牌海底捞商讨它在新加坡开设分店事宜时，他最关心的并非海底捞的企业贷款或开设银行账户事项，而是企业在东南亚的长远部署。

因为他知道，海底捞“走出去”到新加坡只是一个开始，打算以此作为重要跳板，将拓展的脚步迈向东南亚。

张志坚接受《联合早报》采访时说：“许多中国企业正向东南亚发展，他们需要寻找值得信赖的当地合作伙伴和建立良好关系，实现他们的海外业务规划。”

东南业对外国企业具磁性吸力

近年来，不少跨国企业在新加坡设立区域总部或分支机构，或扩展新加坡总部规模。

根据新加坡经济发展局今年2月发布的数据显示，新加坡在2022年吸引了225亿新元固定资产投资，创历来最高，较2021年的118亿元增加90.7％。这些数据彰显新加坡作为企业设立区域总部和全球总部的首选地点的地位。

大华银行在2011年设立了外国直接投资咨询部（FDI Advisory Unit），为企业提供一站式的跨境投资和银行咨询服务。至今，银行成功协助超过1500家中国企业进军东南亚市场。（大华银行提供）

为什么跨国公司纷纷选择在新加坡设立区域或全球总部呢？

企业顾问事务所“福智霖集团”（FOZL）创办人黄泽霖受访时说，这与企业要加强供应链韧性、东南亚市场巨大潜力，以及企业的国际化战略布局有着密切关系。

张志坚进一步补充说，东南亚是当前全球经济增长的主要引擎之一，具有6.6亿人口的庞大市场、活跃的年轻劳动力、而且整体经济增长良好，使它吸引了许多外国企业，包括中国企业。

他也说：“中国约20年前开始‘走出去’战略，从最早的国企到现在的民企。我们一直抓紧这个趋势，是中国迈向东南亚的重要发力点。”

以海底捞为例，它自2012年在新加坡开出第一家分店以来，如今在新加坡有超过20家分店，是除中国母市场之外，全球拥有最多分店的国家。截至去年3月底，海底捞在海外开设的97家门店中，东南亚门店占一半以上。

这反映了中国企业成功出海的特征之一，先是立足新加坡，然后从新加坡辐射至东南亚，乃至全球市场。

东南亚是当前全球经济增长的主要引擎之一，具有6.6亿人口的庞大市场、活跃的年轻劳动力、而且整体经济增长良好。这使它吸引了许多外国企业，包括中国企业。——大华银行集团外国直接投资咨询部主管张志坚

新加坡发挥互联互通优势

对供应链解决方案公司叶水福集团（YCH）企业发展主管陈力修来说，新加坡吸引外国企业，是因为它的海运和空运业发达，有衔接世界600多个港口的大士港口和100多条航线的樟宜机场，是世界联通性最强的国家之一。

另外，新加坡签署27个自由贸易协定，能与世界主要的经济体进行自由、便捷的贸易，有助于企业在东南亚市场的发展。

2022年1月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。这个囊括中国和亚细安，以及日本和韩国等亚洲主要经济体的自由贸易协定，将进一步拉近中国和亚细安之间的商贸联系，深化区域合作。新加坡作为RCEP重要成员国之一，将发挥至关重要角色。

随着企业更重视供应链多元布局，陈力修认为新加坡最适合扮演跨国企业的“控制塔中心”角色，利用高效交通网络，更有弹性地应对突发供应链事件和提供各类增值服务。

他说：“外国企业高管可利用新加坡在互联互通，空运和海运连接、以及资金流、人才资源和研发的优势、从这里管控东南亚其他地区业务。”

叶水福集团在亚太地区的100多个主要城市设立供应链关键节点，当中有中国重庆和天津，以及印度尼西亚和马来西亚等。

叶水福在在亚太地区的100多个主要城市设立供应链关键节点，包括在印尼拥有强大供应链运营。（叶水福集团提供）

它在2016年曾参与互联互通示范项目“南向通道”，把运载工业品的一艘货船从印尼廖内群岛出发，在新加坡港口中转，再开往广西钦州港，最后通过铁路北上重庆。这个货运路线让新加坡发挥港口网络的资源优势。

去年，叶水福集团与中国重庆巴南区深化合作项目，其中一个重点是共同搭建并推动亚细安智能物流网络（Asean Smart Logistics Network），加强东南亚和中国西南部省市的贸易流通。

陈力修说，制造业活动正逐渐向东南亚拓展，新加坡可进一步发挥它的互联互通优势。“新加坡依然是企业的管理中心、研发中心和高增值中心，但企业主要制造活动将延伸到周边地区。”

外国企业高管可利用新加坡在互联互通，空运和海运连接、以及资金流、人才资源和研发的优势、从这里管控东南亚其他地区业务。——叶水福集团企业发展主管陈力修

新加坡有给力的“超级朋友圈”

这些年来，科技创新和全球化推动许多行业转型变革，涌入新加坡的中国企业除了数量增多，产业也更加多元化。

普华永道（PwC）新加坡中国客户服务团队及资本市场主管合伙人谭德成受访时说，涌入新加坡的中国企业从早期的贸易与船务、到后来的建筑和房地产，如今更逐步转向高增长领域，例如阿里巴巴、字节跳动和腾讯等大型科技公司。普华永道的新加坡客户就有一些来自中国科技行业。

其他在新加坡展开投资的还包括先进制造业、制药和医疗技术和电动汽车行业的企业，如药名生物（WuXi Biologics）、药明康德（WuXi AppTec）、蔚来汽车（Nio）、领益智造（lingyi itech）。

福智霖集团（FOZL）创办人黄泽霖赞同这一点。他说，作为企业服务商，他观察到来新加坡落户的企业更多元，很多来自如清洁能源，电子和生物医药等新兴行业。

他也说，新加坡政府为企业的国际化提供有力支持。来到新加坡的企业，不仅可以拥有生产设施，实现总部、研发和供应链管理的一系列职能，还有非常给力的“超级朋友圈”，各种资源的高效对接，让它们能快速成长与发展。

新加坡+1不仅仅是战略布局，更像是实操性非常强的商业方案。所以我们相信未来会有更多企业以新加坡为平台和起点，在东南亚市场大展宏图。——福智霖集团创办人黄泽霖

新加坡经济发展局（EDB）、新加坡企业发展局（EnterpriseSG）和私营公司战略伙伴们在2021年合作建立了东南亚制造业联盟（Southeast Asia Manufacturing Alliance, 简称SMA），为有意在东南亚区域参与“新加坡+1”战略的企业提供协助，帮它们从新加坡加速拓展至东南亚市场。

他说：“我们常说，人到陌生地，人生地不熟，企业也不例外。那么企业如何避免水土不服呢？选对合作渠道，就显得非常重要。 例如，企业可以通过新加坡+1商业生态网络，寻找到值得信赖的合作伙伴。”

福智霖约两年前协助沃太能源（AlphaESS）寻得淡马锡和凯德等合作伙伴支持，使后者在业务规划、厂房选址、科研对接、政策申请、人员招聘等方面取得诸多便利，最终成功在新加坡设立海外总部。

沃太能源下来会在新加坡+1战略下，积极开发东南亚区域市场，进一步构建强大的全球化市场布局。

黄泽霖说：“新加坡+1不仅仅是战略布局，更像是实操性非常强的商业方案。所以我们相信未来会有更多企业以新加坡为平台和起点，在东南亚市场大展宏图。”

福智霖集团（FOZL）2011年创立至今，服务1000多家企业客户。近几年来，公司也为中国企业提供一站式“立足新加坡，走入东南亚”的商务服务。（福智霖集团提供）

帮助中国企业国际化

顺应中国企业大举涌入新加坡的强劲需求，新加坡专业服务和金融企业如普华永道和大华银行近年扩展了中国客户服务专队。

谭德成指出，中国经济向东南亚区域渗透和扩张，很大程度上需要新加坡的商业服务，因此可以把新加坡当作东南亚拓展计划的桥头堡。

他说：“中国企业在新加坡开拓业务，往往需要金融、法律和企业治理等各类专业服务。新加坡拥有庞大专业服务网络、而且来自全球各地的企业总部、卓越中心和研究中心高度密集，能协助企业拓展到东南亚，还给企业之间带来更多合作机会。”

中国经济向东南亚的渗透和扩张，很大程度上需要新加坡的商业服务，因此可以把新加坡当作东南亚拓展计划的桥头堡。——普华永道新加坡中国客户服务团队及资本市场主管合伙人谭德成

张志坚说，中国企业拓展海外业务时，往往会碰到非金融类问题。所以大华银行侧重“非银行服务”如扮演桥梁角色，利用它在东南亚的网络资源，协助企业与区域内的政府机构、各种商业协会和专业服务机构衔接，更快地“入乡随俗”。

谈及新加坡着力推进的“新加坡+1“”战略，他表示支持，并认为这个战略模式融合了新加坡商贸、创新、金融和物流等综合优势，以及马来西亚和印尼等地的制造业优势，通过相互协同、优势互补，达成1+1大于2的效应，这符合了当前企业拓展东南亚的趋势。

张志坚说，他将与东南亚制造联盟SMA的生态伙伴紧密合作执行新加坡+1战略，协助制造企业快速从新加坡拓展区域市场、开拓东南亚新机遇。

“因为我们知道，新加坡只是企业开拓东南亚市场的起点，并不是终点。”

顺应中国企业大举涌入新加坡的强劲需求，普华永道在约两三年前扩展了中国客户服务专队。（普华永道提供）

【本文由新加坡经济发展局呈献】

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