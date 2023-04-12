通胀今年居高 金管局继续确保中期价格稳定

全球主要中央银行正快速和大规模进行加息，全力遏制不断飙升的通货膨胀，却因此导致经济增长的下行风险提高。新加坡金融管理局会继续专注于确保中期价格稳定，作为新加坡经济持续增长的基础。

负责金管局事务的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期三（4月12日）在金管局施政方针附录中说，全球宏观经济正面对经济增长放缓和金融市场压力加大等挑战，金管局将寻求持续性的非通胀经济增长（non-inflationary economic growth），打造蓬勃且具韧力的金融领域，并巩固新加坡作为亚洲主要国际金融中心的地位。

他指出，在持续的通胀压力下，主要央行正以前所未有的速度提高利率。全球金融条件收紧固然有助于抑制通胀，代价却是经济增长放缓和金融市场压力加大。

他说：“全球经济增长的下行风险依然走高，即便持续的劳动市场压力使得通胀率上升。在这个背景下，我国经济在2023年将以较缓慢速度扩张。预计这一年的通胀率会有所缓和，但仍将高于历史平均水平。”

金管局将努力保障我国金融业安全和韧性

金管局自2021年10月以来已连续五次收紧货币政策。 下一轮货币政策检讨报告将在星期五（4月14日）公布。官方维持预测，我国今年全年整体通胀率将介于5.5％至6.5％。大多经济师预测金管局会在这轮检讨中会继续收紧货币政策，抑制持续升高的通胀。

尚达曼说：“金管局自2021年10月以来稳步收紧货币政策，有助于抑制通胀和锚定通胀预期。金管局会继续专注于确保中期价格稳定，以作为持续经济增长的基础。”

另一方面，全球银行业因美国硅谷银行和瑞士信贷等事件，引发国际金融市场动荡和银行业巨大压力。对此，尚达曼说，金管局将努力保障我国金融业的安全和韧性。

他强调，金管局随时准备通过一系列设施为市场提供充裕流动性，以确保我国金融体系保持稳定，以及金融市场在全球压力下仍能继续有序运作。

他也说：“通过定期的风险评估和密切监督，金管局会确保新加坡的银行有充足资本，保持资金健康流动，并有稳定和多元化的资金基础。此外，金管局定期审查银行内部展开的利率、信贷和其他风险的压力测试。金管局还对新加坡主要金融机构进行每年一度的广泛行业压力测试。”

继续促进金融业创新

在金融领域发展方面，尚达曼说，金管局已与金融业者合作制定2025年产业转型蓝图，涵盖了五大增长战略：增强各资产类别的优势、实现金融基础设施的数码化、促进亚洲转向净零排放、塑造未来的金融网络，以及培养一支技术熟练和适应力强的劳动力队伍。

他强调，金管局会继续促进我国金融业的创新。这包括扶持在Web 3.0、人工智能和绿色金融科技方面具潜能的起步公司、加强与主要司法管辖区伙伴的跨境支付连接，以及探索分布式账本（distributed ledger）技术在跨境支付和结算、贸易融资等不同场景的应用。