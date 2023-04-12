盘点新加坡去年薪酬最高十大“打工皇帝”

星展集团（DBS）总裁高博德（Piyush Gupta）连续两年蝉联本地“打工皇帝”榜首，他去年领取1538万元酬劳。他的固定薪金去年增加25％至150万元，是五年来首次增加。

《联合早报》根据最新出炉的上市公司年报，统计出海指成份股公司薪酬最高的10名“打工皇帝”。

排名第二的是大华银行（UOB）副主席兼总裁黄一宗，他去年的总薪酬为1424万元，排名比前一年上升一位。丰益国际 (Wilmar Intl) 主席兼总裁郭孔丰排名第三，总薪酬1325万元。

城市发展执行主席郭令明薪酬涨178％

连续两年跌出榜的城市发展（CDL）执行主席郭令明重新入榜，他的总薪酬增长178％至778万元，涨幅为10名总裁中最大的。由于资产再循环取得丰厚盈利，城市发展去年净利达到12亿8530万元，创下集团成立以来的最高纪录。

除了凯德投资 (CapitaLand Investment) 首席执行官李志勤，其余总裁薪酬皆取得增长。李志勤去年的薪酬下跌14％至601万元。

财政年于12月和9月截止的海指成份股公司当中，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）首席执行官任乐天的薪酬最低。任乐天自八年前接任以来，每年薪酬都不超过10万元。企业治理专家、新加坡国立大学商学院教授麦润田解释说，中国企业一般派发的薪酬通常要低得多。

任乐天间接持有扬子江船业大约1亿6580万股普通股。按扬子江船业星期三闭市价1.2元计算，这些股票总值近2亿元。以上财年每股5分年终股息计算，这些持股所得股息为829万元。

10人中有四人为非一般“打工皇帝”

本报自2012年起，根据海指成份股公司年报，整理出各家企业掌舵人薪酬，除了财年在9月底结束的泰国酿酒（ThaiBev），榜上只包括财年于去年12月底结束的公司。新电信（Singtel）和新加坡航空（SIA）的财年都在3月结束，最新年报尚未出炉，所以不计入榜单。

榜上的10名掌舵人当中，五人是非一般的“打工皇帝”，黄一宗是大华银行第三代接班人，郭孔丰和王玉强是公司的创办人，林国泰则是家族企业接班人。郭令明掌管的城市发展是郭氏家族的企业。