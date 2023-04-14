柬埔寨高端公寓将竣工 献投资良机

想投资经济蓬勃发展的东南亚国家房地产？本地上市公司发展商逢来发集团，进军柬埔寨15年，近年在开发建设的版图有亮眼成绩，目前所开发的最新高端共管式公寓——皇家铂晶公寓（Royal Platinum Condominium）即将竣工，是投资者尽快实现投资回报的首选之一。

保证获8%租金回报率

创办于1988年的逢来发集团（Hong Lai Huat Group Ltd），在2020年落成集团第一个柬埔寨发展项目“海景苑”。继海景苑的成功，也于2019财政年启动了永久分层地契综合用途项目——皇家铂晶（Royal Platinum Condominium）。海景苑位于西哈努克市，是该市较早、也是最大的综合用途开发项目（737个住宅单位和67个商业用房），大受当地和国际买家的青睐。

皇家铂晶坐落于柬埔寨首都金边的高尚住宅堆古区（Toul Kork），是逢来发集团与柬埔寨最大的商业集团之一柬埔寨皇家集团（Royal Group of Companies）强强联手联合开发的项目，共有851个住宅单位和50个商业单位。

皇家铂晶公寓的施工情况，目前已完成八成建设。（图/逢来发集团提供）

该项目今年3月底已完成封顶，逢来发集团执行董事王佳明在封顶仪式上致辞时表示，皇家铂晶公寓预计在年底内竣工。这也意味着项目在今年第三季就能迎来租户入住，很快获取投资回报。

柬埔寨现有的房地产租赁市场需求量大，海外买家估计每年能取得5%至8%的租金收益。其中，最具潜力的租户是外驻柬埔寨的大型企业雇员，他们一般都获得可观的房屋租金补贴。

不想为找租户和租约相关事宜烦心的投资者，也不怕错过该项目投资良机。开发商还提供协助买家处理租约的配套，提供连续五年8%的租金回报（附带条件）。

首五年的柬埔寨财产税，买家也无需操心，将由开发商支付。开发商也向购入200万美金以上单位的客户提供回购保证，若不想自行转售，逢来发将在三至五年内回购该房产。公寓单位价格从12万2000美金起（约16万2000新元）。

多了解皇家铂晶投资回报 来临周末到位于克拉码头的展销活动，多了解皇家铂晶的各种详情，向业者咨询该项目的投资回报和当地房产投资须知。成功支付5%定金的首五位客户*，将获赠最新苹果手机。 日期：4月15日和16日（周末）

时间：下午2时至傍晚6时

地址：3D River Valley Rd, #03-01 Block D, S179023

有意出席展销活动者，请WhatsApp 88382526预先报名。

*以上奖品得主须符合附带条款和条件。

逢来发集团执行主席兼集团总裁拿督王美发博士（前排右二）、柬埔寨皇家集团主席兼总裁陈丰明勋爵（前排右一）与近千名嘉宾出席盛大的封顶仪式。（图/逢来发集团提供）

周边设施完善 吸引租户的便利据点

一般具潜能的租户在选择心仪的住屋时，首先考虑房地产的便利和周边设施。

皇家铂晶公寓地处优越，它距离金边国际机场仅20分钟车程，距离金边最大的购物中心仅10分钟车程，开车只需10分钟就能抵达商业区。

公寓周边设施也非常完善，只需一分钟就能抵达超市、电影院、星巴克和多家国际美食餐厅。公寓一楼将设50个餐饮与零售商店，还有超过16所国际学校围绕着该项目，为住户提供一切日常生活所需的便利。

随着越来越多专业人士进军柬埔寨，为顺应市场需求，集团特地将皇家铂晶公寓的六成单位保留为套房公寓（Studio），让海外投资者争取更稳定的租金回报。其余房型有一卧室、两卧室、三卧室、四卧室和顶楼公寓。

皇家铂晶公寓的设计是由拥有130年经验的本地建筑设计公司Swan & Maclaren操刀，完美地结合空中花园和游泳池，其他设施包括健身室、篮球场、桑拿浴室、按摩浴池、儿童游乐场、双层停车场和日式餐厅。更特别的是公寓还设有室内高尔夫设施如高尔夫模拟器，以及专属雪茄酒吧，不必踏出住宅区，就能进行各种休闲活动。

皇家铂晶公寓的设施包括设在空中花园内的游泳池。（图/逢来发集团提供）

柬埔寨楼盘 具7大投资优势

柬埔寨房地产业之所以越来越受海外投资者的重视，包括以下的七大因素：

强劲的国内生产总值增长率

柬埔寨的旅游业和纺织业蓬勃发展，是推动国内经济增长的关键角色之一。自2011年，柬国的经济持续实现平均7%的国内生产总值增长率。

不断增长的地价

自2010年4月柬埔寨通过关于外国人房地产所有权的立法后，其房地产市场势头强劲。首都金边的土地和房地产价格持续稳步增长，是亚洲最受投资者青睐的选项国之一。

外国人拥屋权放宽

外国人可在柬国100%拥有分层地契房地产。不过，外国人面对一些限制如不能购买任何地面层的房地产业、每栋分层地契的公寓楼的外国人屋主不可超过七成。这些条例，一般适用于新建的共管式公寓。

美元交易优势

柬埔寨瑞尔是官方货币，但美元在柬埔寨是日常的流通货币，许多商业交易、投资或房地产买卖是以美元进行的，因此无需担心货币兑换麻烦。

政治稳定

自现任首相洪森在1980年代接管政权以来，柬埔寨就享有政治稳定，摆脱过去社会动荡不安的局面。

地处战略枢纽

柬埔寨地处优越战略枢纽，它介于东南亚两大经济发展强劲国——越南和泰国之间，接壤世界两大经济增长迅速的大国——中国与印度，同时与澳大利亚及亚洲其他国家签署了贸易协议。

最后的前沿市场

尽管柬埔寨的房地产价近年来已水涨船高，但对比新加坡市中心平均每方尺2000美元的价格，金边市中心的高端共管公寓还是便宜得多，成交价平均为每方尺301美元，这个价位也比国际平均值低许多，对许多人而言，仍可负担得起。

要让买家对海外房产投资放心，发展商的实战经验和信誉品牌是重要考量。

早在2008年，逢来发集团就已进军柬埔寨，开发了约1万公顷农田，种植新鲜的木薯，经营木薯淀粉生产工厂，之后继而开发综合商住项目海景苑和皇家铂晶。

为扩展建设蓝图，逢来发集团在2020年9月收购了柬埔寨Toul Kork的第三块土地，并于2021财政年度收购了在西哈努克市第四块土地的最低权益。

集团之前在新加坡已建造多个公共和私人住宅项目、商业和工业建筑，其中较瞩目的包括D'Ecosia、D'Fresco、D'Castilia、D'Almira、D'Lithium、D'Kranji农场度假村和Centennial。它于2000年在新加坡证券交易所的主板上市。

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【本文由皇家铂晶公寓呈献】