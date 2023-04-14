诗董橡胶 Sri Trang Agro-Industry

本栏于去年8月16日曾预估这只股票当时正处第（三）波跌势，填补介于0.75元与0.73元及介于0.56元与0.535元的缺口自不在话下。当时股价为0.86元左右。9月5日股价骤然下跌至0.805元，随即在介于0.815元与0.85元间留下缺口。9月8日股价回升至0.855元，旋将此缺口填补，过后继续下滑。9月30日股价下试0.72元，随即将上述第一个缺口填补。10月17日股价下探0.66元完成了上述的第（三）波跌势，随即进入具三波的第（四）波升势。11月16日股价急升至0.85元，结束了图中的（a）波，接着回落至12月7日的0.69元，此为（b）波，旋进入（c）波升势。今年2月21日股价上升至0.995元，23日再试此价位未果，遂以“转向”信号完成（c）波，同时为第（四）波画下句号。估计股价已经进入第（五）波跌势，3月8日股价急挫至0.90元，同时在介于0.94元与0.975元间留下缺口；截至3月16日，股价已经下试0.82元，短期回扯股价或将尝试填补此缺口，过后向下填补上述第二个缺口。