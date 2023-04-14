黄循财：未来政府开支或比预期高 须增收或调整资源配置

我国要提升经济竞争力、社会包容与流动性，以及国家的韧性，未来的政府开支可能会比预期高。若出现这种情况，政府须增加收入，或将现有资源重新分配到新的优先事项。

政府开支增加 主要因为社会开支攀升

副总理兼财政部长黄循财星期五（4月14日）在财政部施政方针附录中指出，政府的财政空间如今更紧缩。

以中期来看，政府的每年开支预计在2026至2030财政年期间，增加到国内生产总值（GDP）的约19%至20%，并可能在2030财年超过20%。医疗、提升低薪工友和加强学前教育等社会开支攀升，是政府开支增加的主要因素。

为了填补资金缺口，财政部已在2022年和2023年财政预算案中采取措施来提高收入，以同未来政府开支上升取得平衡。与此同时，政府也加强了税收和转移体系的渐进发展。

黄循财：维护公平和渐进的财政体系

黄循财说：“财政部将继续通过对收入、消费和资产征税的可持续税收组合，确保我国公共财政状况健全和稳定。我们将维护一个公平和渐进的财政体系，让每个人都做出贡献，但较富裕的人贡献更多，而人人可从政府开支中受惠，需要更多的人，受惠更多。”

他也指出，财政部将确保公共领域以有纪律的方式增加人手，避免公务员在居民劳动队伍中的比重过大，影响了私人界。随着居民劳动队伍增长持续放缓，财政部将采取措施来管理和重新分配有限的人力资源，以应付未来的需要。

黄循财也阐述财政部如何确保政府保持良好的治理和高效率。“财政部将密切与政府机构合作，确保政府开支具效率。政府采购将继续保持开放和竞争，以达到物有所值和具成本效益的结果。我们将与企业合作，尤其是中小企业，改善它们获得采购机会的途径，并确保供应商具竞争力、创新性，且有能力应付未来的需要。”

财政部将推进数码转型进程

另一方面，财政部将推进数码转型进程，包括将预算、采购和支付系统融为一体，加强政府在财务管理方面的整体协作。

黄循财指出，数码化有助于简化政府程序，同时让与政府交易的企业降低成本。这包括以电子担保文件（eGuarantees）取代纸张担保文件，并通过全国电子发票网络InvoiceNow直接呈交电子发票，减少人工处理的需要。

他强调，财政部将谨慎及负责任地分配财政资源，与各政府部门和各界伙伴紧密合作，携手前进。

国会将在下周一（4月17日）复会时，辩论政府施政方针和各部门附录。根据国会秘书处发出的议程，武吉巴督区议员穆仁理将提出动议，向代表政府发表施政方针演说的哈莉玛总统致谢。