本栏于上周一（4月10日）曾论及指数短期回扯当向上填补介于3314.74点与3318.87点间的缺口，并可能升逾3331.66点的价位，才完成(c)波，重返跌势，且可能填补介于3288.95点与3281.08点及介于3223.45点与3212.64点的缺口。当时指数为3300.48点左右。见报当天指数虽然以3306.61点高开，期间还一度升试3311.05点，无奈后劲不足，过后竟回落至3288.72点，并以近乎全天最低的3294.43点闭市。11日指数进一步下滑至3287.23点，12日指数以全天最高的3302.95点开市，随即渐渐下滑至3278.21点，遂将上述第二个缺口填补。13日指数仅在3297.05点与3280.07点间波动，由于波幅较前一个交易日的波幅来得小，而成了“幅内日”，意味着一个“方向性”的波动即将出现。果然，指数于14日以骤然跳空直试开市的3305.67点，过后一度上升至3315.85点，遂将上述第一个缺口的一部分填补。可惜只是昙花一现，指数最终以3302.66点闭市，同时在介于3300.82点与3294.54点间留下缺口；估计此缺口当于本周内被填补，指数过后将向下填补介于3263.36点与3258.90点间的缺口。