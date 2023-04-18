富旺朝 Food empire holdings

本栏于去年12月2日曾论及这只股票截至11月30日已经升试0.675元，至于能否挑战位于0.73元及0.76元的阻力线，投资者得拭目以待。当时股价为0.66元左右，可是股价并没有立即上升，而是渐渐形成一个升势“三角形”。12月5日股价下试0.62元完成了第（二）点，过后回升至12月14日的0.66元，结束了第（三）点。12月19日股价下试0.625元完成了第（四）点，且于当天以“主要转向”信号止跌回升。今年元月4日，股价上升，突破位于0.65元的“三角形”上限，直试0.66元；元月9日股价进一步上升至0.685元，过后循序渐升。2月10日股价终于上升突破上述位于0.73元及0.76元的阻力线，直抵0.77元的价位。2月13日股价骤升至0.795元，同时在介于0.775元与0.765元间留下缺口；14日股价跳空升试0.805元，又在介于0.78元与0.775元间留下缺口，此后几经反复，3月29日股价升试1.05元，4月10日第三度试此价位未果；短期回扯，股价或将向下填补介于0.795元与0.785元间的缺口后，重返升势。