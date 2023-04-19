宝德新加坡 Boustead Singapore

本栏于去年11月18日曾论及这只股票短期内或将升试0.90元的阻力线后，才重返跌势。当时股价为0.80元左右。同年11月25日股价下跌至0.775元，由于股价已经进入c波升势，而此c波又具五细波。11月1日股价上升至0.825元为第（I）细波，接着以一个升势“三角形”替代了第（II）细波。11月8日股价下跌至0.765元，此为上图中的第（二）点；11月15日股价回升至0.82元完成了第（三）点；因此，上述的0.775元乃是第（四）点。12月19日股价上升突破位于0.81元的“三角形”上限，直试0.815元；今年元月30日股价上升至0.835元，此为第（III）细波。2月1日股价下试0.805元完成了第（IV）细波。2月7日股价骤升至0.91元完成了上述升试0.90元阻力线的目标，也结束了上图中c波的第（V）波，同时在介于0.845元与0.825元间留下缺口；3月28日股价下跌至0.82元，遂将此缺口全予填补。截至4月18日股价已经下滑至0.795元，估计第（3）波跌势已经开始，一当穿下0.765元的价位，当有骤跌。