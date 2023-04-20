一步一脚印 金融科技独角兽从岛内闯海外

作为首家跻身东南亚的金融科技独角兽，本地金融科技起步公司Nium凭着稳健业务基础获得不少投资者的青睐，公司首席运营官帕拉堤说，公司正在努力扎根美国市场，也积极寻找合适的收购对象，以加快业务的扩张步伐。

公司基本信息公司名称：Nium创立时间：2015年主要业务领域：金融科技最新融资情况：完成D轮融资，投资方包括淡马锡控股旗下富登金控和祥峰投资等，公司至今估值达21亿美元（27亿新元）从专注于C2C 转向发展B2B支付服务一般消费者对本地金融科技起步公司Nium可能不太熟悉，大家最常接触的应该是它旗下的电子汇款平台Instarem，后者推出多元货币卡及电子钱包，让消费者可以轻松兑换和储存多种货币。

Nium前称InstaRem，由公司总裁帕拉吉（Prajit Nanu）于2015年在新加坡创立，原本专注于客户对客户（C2C），后来转向企业对企业（B2B）支付服务，结果B2B支付服务成为公司最主要增长引擎，占公司业务超过九成。

公司联合创始人兼首席运营官帕拉堤（Pratik Gandhi）在公司成立不到几个月便加入团队，与帕拉吉等领导层共患难。他在接受《联合早报》访问时透露，自己曾在富乐顿印度信贷任职，即淡马锡控股旗下富登金控的印度分公司。但因为要在新印两地奔波，他吃不消，因此希望回到新加坡找新的工作机会。