净零金融行动计划出炉 进一步推绿色金融发展

政府将通过新出炉的净零金融行动计划，进一步推进绿色金融的发展。计划新纳入转型金融，强化并延长现有的津贴计划，为新加坡及亚洲实现净零排放目标助一臂之力。

金管局额外拨1500万元 增强津贴计划

新加坡金融管理局（MAS）将额外拨出1500万元，增强可持续债券和贷款津贴计划，以支持转型债券和贷款，并将津贴计划再延长五年至2028年底。

此外，金管局把保险关联证券津贴计划再延长三年至2025年底，为专注于亚洲风险的巨灾债券支付发行成本。这项计划自2018年已支持23个巨灾债券在新加坡发行。

副总理兼财政部长黄循财星期四（4月20日）在新加坡国立大学的可持续金融和绿色金融研究所的开幕仪式上讲话时，公布净零金融行动计划的详情。

新计划扩大至转型金融范围

金管局根据2019年绿色金融行动计划，推出更新的净零金融行动计划（Finance for Net Zero Action Plan），将重点从只关注绿色金融，扩大到转型金融范围。

所谓转型金融，指的是发电、建筑和交通等领域逐步脱碳的投资、贷款、保险和相关服务。

黄循财也是金管局副主席，他阐述了净零金融行动计划的四个主要目标，其中之一是促进金融创新和催化可靠的绿色和转型解决方案和市场。

黄循财：兼顾公共与私人来源 调动更多资金

他指出脱碳成本高昂，“仅靠公共财政无法弥补巨大的资金缺口。我们必须加强公私伙伴关系，从公共和私人来源调动更多资金”。

黄循财引述咨询机构麦肯锡的一项研究，到2050年，估计亚洲每年需要超过3万亿美元（4万亿新元）才能实现净零排放。

他强调，金融领域在净零转型中扮演关键角色，需要更多资金来扶持新绿色活动和转型活动。

转型债券仅占可持续债券市场很小部分

黄循财指出，可持续债券及贷款津贴计划刺激了新加坡发行的可持续债务显著增长，我国去年发行总额超过300亿元。根据气候债券倡议组织（The Climate Bonds Initiative）数据，新加坡占亚细安累计发行可持续债务超过一半。

不过他说，转型债券目前仅占可持续债券市场的很小部分，因此希望强化后的津贴计划能支持新加坡转型金融工具市场的潜在增长。

与此同时，金管局不仅会持续发展和扩大绿色金融科技解决方案，也会继续投资拓展本地劳动力的技术和能力，以实现净零金融行动计划的目标。

黄循财说：“我们需要强有力的研究，来支持绿色发展和转型金融，并协助企业制定新的绿色产品和解决方案。”

获得金管局的支持，国大可持续金融和绿色金融研究所自2021年12月已开始投入服务。