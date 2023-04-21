和通 Hotung Investment Holdings

这只股票自1998年8月18日下探0.95元完成了三波中的（A）波后，随即回扯至1999年7月2日的7.00元，并于每月一杆图以“转向”信号结束了（B）波，接着进入具三波的（C）波跌势。2003年3月19日股价下跌至0.70元，旋于每月一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波，过后以三波回扯至2007年7月5日的1.80元，此为（b）波。2008年10月31日股价下跌至0.50元结束了（c）波，同时为（C）波画下句号，也成就了A大波。2011年4月1日股价上升至1.85元完成了a波，过后向下回扯至同年11月28日的1.17元，且于每日及每周一杆图皆以“主要转向”信号结束了b波。2017年7月11日股价上升至2.44元，结束了c波，也为B大波画下句号，旋进入C大波跌势。2020年3月23日股价一度下探1.30元，过后回升至2022年2月8日的2.28元；同年10月17日股价已经下滑至1.57元。估计短期回扯股价或将向上填补介于1.95元与2.15元间的缺口，过后重返跌势，并在跌穿1.30元的支撑点时出现骤跌。