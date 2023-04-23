海峡时报指数 STI

本栏于上周一（17日）曾预估指数或将填补介于3300.82点与3294.54点间的缺口，过后再向下填补介于3263.36点与3258.90点间的缺口。当时指数为3302.66点左右。见报当天指数一度下跌至3299.28点，随即将上述第一个缺口的一部分填补，过后迅速回升，并于当天以全日最高的3319.26点闭市。18日指数以3314.19点开市，接着上升至3323.27点，无奈力不从心，过后竟回落至3298.73点，再度尝试填补上述第一个缺口。19日指数升试3326.15点，20日更上升至3329.52点，过后回落至3305.33点，由于当天波动幅度较19日的波幅来得大，况且又以3313.41点闭市，较前一个交易日的闭市价3324.05点来得低，旋成了“主要转向”信号。21日指数骤然跳空以3308.43点开市，过后一度下滑至3300.86点，幸好指数过后回升，最终以全天最高的3321.82点闭市。估计指数短期内当尝试升逾3331.66点的价位，以完成三波回扯中的（c）波，过后重返跌势。毕竟上述第二个缺口及介于3223.45点与3212.64点间的缺口，尚未被填补呢。（关于（a）和（b）的形成，详见本栏3月27日报道。）