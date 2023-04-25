获电商平台多方支持 初创品牌突破挑战

随着疫情趋向稳定，日常活动逐渐恢复，电子商务却已成为我们生活中不可或缺的一部分。东南亚领先的电子商务平台Shopee就推出不少创意举措，致力于推广卖家和品牌迈向线上与线下双向发展的大方向。我们走访了两家本地初创企业，听听经营者分享疫情后经营电子商务的机会和挑战，以及Shopee如何帮助他们在长期业务战略中不断增值。

冠病疫情大幅度改变了消费者的购物习惯。以往在实体店购物的人士，更是逐渐习惯了上网购物，而购物平台在疫情时期更是扮演了举足轻重的角色，许多对电子商务一知半解的卖家和品牌，由于大势所趋，也实时与时并进，借助购物平台提升业绩。

作为东南亚领先的电子商务平台，Shopee是一个值得信赖的购物平台。公司旨在为企业和卖家把握长期增长的机会，协助商家扩大并发展他们的网络平台业务。

Shopee副总裁何子翔表示：“冠病疫情对网购和数码服务的使用产生了持久影响。近期，我们针对本地用户进行了网络调查，以深入了解顾客对使用电商服务的态度，87％的受访者表示网购提供了便利，对他们的生活产生了重大且正面的影响。”

Shopee副总裁何子翔表示Shopee不断创新，以适应消费者和企业不断变化的需求。（图/Shopee提供）

他也指出：“在Shopee，我们希望每个人都能接触到电子商务。这就是为什么我们一直致力于创新，以适应消费者和企业不断变化的需求。我们不断创新，实现新功能，以帮助品牌合作伙伴获得新的顾客，并且提高参与度和忠诚度。Shopee提供了一系列能在应用程序内和应用程序外吸引用户的工具，以及有针对性的计划和功能，以解锁更多商业机会，协助他们的电子商务之路走得更为通畅。”

Shopee通过各种举措和功能帮助品牌和卖家接触新客户并开拓增长机会。在Shopee Mall的品牌可享受独家的营销机会和支持，从而提高在Shopee的销量和品牌知名度。Shopee用户也选择在Shopee Mall上购物，因为他们知道可享受100％正品假一賠二的承諾、免费退货和免费配送。同时，Shopee Mall上的品牌也因此享有提升的知名度和销量。

Shopee Mall的两家本地初创企业Weavve Home和DrinkAid，就是受益于Shopee在技术支持和营销策略上全力协助的卖家，使他们成功克服挑战，电商业务突飞猛进。

给予初创品牌多方支持

DrinkAid是由两位本地大学毕业生潘奇峰和符策凯联手创办。他们研发了解酒保健品，从新加坡管理大学一个为初创企业提供援助的计划“SMU Business Innovations Generator”中脱颖而出。DrinkAid原本计划在2020年推出，却因疫情而延迟了半年。

DrinkAid合伙人潘奇峰（左）和符策凯选择在网购平台开展初创业务。（图/受访者提供）

潘奇峰和符策凯是在2021年初加入Shopee的卖家平台。DrinkAid参与的是Shopee新卖家加速计划（Shopee Acceleration Programme）。在这个计划下，潘奇峰和符策凯对电子商务有了更深一层的认识。

符策凯说：“我们学习如何运用各种卖家工具，如活动、代金券、闪购和Shopee广告，并接受了客户经理的悉心指导。直到今天，我们仍在大量使用这些工具来发展我们在Shopee平台上的业务。”

另一家售卖寝具用品的本地初创企业Weavve Home则在2019年底上线，搭上电子商务的列车，可惜业务因为新冠疫情而受挫。两位创始人陈奕惠和严信不得不在所有电子商务渠道上加倍努力。自从在Shopee平台成为卖家后，Weavve Home的业务蒸蒸日上，而Shopee在维持公司业务正常运转方面扮演着举足轻重的角色。

Weavve Home创办人严信（左）和陈奕惠借助Shopee平台推展业务，创造佳绩。（图/受访者提供）

对Weavve Home而言，Shopee不仅是他们公司产品的另一个销售渠道而已。Shopee的团队十分重视Weavve Home的品牌发展，在产品营销、广告搜索与预算、活动时线、活动管理、产品展示等多个方面投入了很多心思，给了陈奕惠和严信很多建立品牌和建立独特买点的宝贵建议。

推展电子商务生态系统

Shopee不仅是一个电子商务平台，对于网络社区的发展也不遗余力，经常推出教育举措和培训计划，推动电子商务生态系统的发展。

比方说，企业和卖家们可以在Shopee卖家学习中心（Seller Education Hub）以及Shopee大学（Shopee University）参与免费的企业培训，以及获取电子商务运营、数码营销的相关资源。Shopee卖家学习中心和Shopee大学提供的课程包括网络商店开业和运营、改善客户服务和体验、营销等等，请点击这里了解更多详情。

Shopee也推出联盟营销（Shopee Affiliate Marketing Solutions，简称AMS）。这个方案致力于协助卖家通过Shopee的联盟网络扩大品牌影响力并增加销售额（GMV）。

此外，卖家还可以通过符合品牌形象的网红（KOL）来更好地优化他们的AMS活动。透过网红与合作伙伴，卖家和品牌可以提高品牌知名度、提升品牌声誉。

除此之外，Shopee也拥有直播服务（Shopee Live），让卖家们更直接地与顾客进行实时互动，并吸引Shopee的用户登录他们的平台购物。涉足直播的本地卖家可以利用Shopee的资源，例如其在内容创作和技术支持方面的专业知识来接触消费群。Shopee还提供Shopee币和优惠券，通过增加浏览率并将其转化为销售额，支持卖家的直播业务。

何子翔表示：“通过这些举措，我们希望合作的品牌和卖家可以调整他们的电子商务战略，进一步发展他们的业务。”

特殊购物日销量名列前茅

Weavve Home寝具用品因Shopee举办的各项促销活动，大大提高了知名度。（图/Shopee提供）

Shopee每个月的大促销, 包括每个人期待的“9.9 Super Shopping Day”和“11.11 Big Sale”大促销更为不少中小型品牌带来知名度和提升流量，让他们更轻松地吸引新顾客上网购物。

另一方面，聚焦本地的中小企业（MSME）的特别企划活动则让卖家有机会分享他们的品牌，协助他们提高知名度，推动买气。例如去年国庆日，Shopee的“8.8 National Day Sale”国庆日特别企划就以短片的方式，呈现了八位新加坡卖家的故事。2021年，Shopee也发起了#ShopeeCelebratesLocal特别竞赛，以帮助消费者发现、体验和购买本地产品，同时提高本地卖家的知名度。

陳奕惠和严信对Shopee给Weavve Home的品牌曝光感到非常满意。陈奕惠指出：“我们能够利用Shopee的品牌、促销活动和卖家工具来吸引原本不会购买我们产品的顾客来到我们的网店来购物，尤其是‘10.10’、‘11.11’等特殊购物日。”

陈奕惠也表示：“此外，我们也认为，产品搜索广告一直是最有效的工具之一，尤其是在旺季，产品搜索广告让我们接触到许多新顾客。我们仅通过搜索广告就可以取得可观的销售额。”

无独有偶，自从加盟Shopee后，DrinkAid的销量名列前茅，询问度也提高了。DrinkAid的潘奇峰和符策凯认为，Shopee的应用程序内置广告（in-app advertising）和Shopee的特别企划活动让他们的公司增加了不少曝光率。潘奇峰说：“我们公司产品在这个平台的业绩已经占据了我们网上销售总额的近一半。Shopee确实让我们的电商业务突飞猛进，并让我们在线上获取了许多新的机会。”

潘奇峰对Shopee的营销策略表示感激：“我们是Shopee广泛营销策略的直接受益者，尤其是临近销售旺季（‘9.9’、‘11.11’购物日）。由于公众对这些销售日的高度认识，促使我们的产品在这些时期的销量大幅飙升。”

平台与卖家频密互动

DrinkAid和Weavve Home电商业务成绩斐然，两家创始人皆表示，公司能有今天的好成绩，Shopee可说是功不可没。

DrinkAid符策凯说：“我们认为Shopee是每个电子商务卖家最强大的工具，因为Shopee是新加坡领先的电子商务平台，他们致力于确保本地企业能够通过电子商务扩大规模并取得成功。这有助于提高买家的流量。因此，我们认为，是非常值得投入时间和资源，让Shopee作为我们最大的收入来源。”

Weavve Home严信也肯定了Shopee的价值：“作为一个销售渠道，Shopee在帮助我们获得品牌和产品知名度方面扮演了重要的角色。这使我们能够专注于继续制造优秀的产品。”

他说：“透过与Shopee的合作，让我们发现了及时且具有成本效益的机会。这对于资金短缺的小型企业来说非常重要。”

何子翔对能够帮助商家促进业务增长感到欣慰。“我们不断地增强和改进卖家与买家的互动功能，以帮助企业有效地利用电子商务，使他们能够与顾客建立有意义的联系并实现商业目标。”

【本文由Shopee呈献】