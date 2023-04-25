我国3月份核心通胀率下滑至5% 整体通胀率下跌至5.5%

我国通货膨胀情况有所改善，今年3月份核心通胀率同比下滑至5%，是过去八个月来的最低水平。

由于企业成本上升将继续推高物价，经济师预测，核心通胀率预料会在接下来数月内维持在高位。

新加坡金融管理局和贸工部星期一（4月24日）发布的最新数据显示，3月份核心通胀率（Core Inflation）低于2月份的5.5%，是因为服务、食品、零售与其他产品的价格滑落。

3月整体通胀率达过去11个月来最低水平

包括私人交通和住宿费的整体通胀率（CPI-All Items inflation）从2月份的6.3％下跌至3月份的5.5%，是过去11个月来的最低水平，原因是核心通胀下跌，加上私人汽车价格的涨幅收窄和汽油价格扩大跌幅，使私人交通费下滑。

若从环比来看，核心通胀和整体通胀在3月分别微涨0.2％和0.5%。

3月份的通胀数据优于市场预期，彭博社从经济师收集到的调查数据显示，他们所预测的核心通胀和整体通胀分别为5.1%和5.5%。

在通胀前景方面，金管局和贸工部说，企业可能会将进口、人力和其他累积成本转嫁给消费者，但增速预料会因为本地经济放缓而减慢。汽车价格与住宿费的涨幅可能会在接下来几个季度维持在相同水平，这是因为拥车证数量不多，而且租房需求依然强劲。

金管局和贸工部维持对今年全年的整体及核心通胀率的预测，整体的介于5.5%至6.5%，核心的介于3.5%至4.5%。

分析：高基数效应是核心通胀回落原因之一

巴克莱银行高级经济师陈光陞认为，核心通胀回落的其中一个原因是高基数效应。

他说，去年3月的其他交通服务费包含旅行相关的冠病病毒检测费，今年则没有。3月份的其他交通费同比猛跌49.8%，与2月份时上升31.2%形成强烈对比。

新加坡统计局同时在星期一发布的最新数据显示，各项消费指标全都出现同比上涨，其中食物价格的涨幅最大，达到7.7%。其他价格如休闲与文化上升6.8%、服饰与鞋子上扬6.3%，交通费上升6.2%，住房与水电费上涨5.2%。

华侨银行首席经济师林秀心对接下来的通胀情况持谨慎态度，因为食物价格和拥车证价格依然很高。“对一般人来说，日常用品和在外用餐的费用，依然容易受到原材料成本和包括人力成本在内的营运成本影响。”

她说，随着外籍员工回流，本地人手短缺的问题将获得缓解，但雇主增聘人手时也会因为全球经济放缓而更加谨慎。

林秀心预测，整体通胀及核心通胀会在接下来几个月内跌至5%以下，其中核心通胀预料在今年下半年下滑到4%以下。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和和李主礼调低对今年全年的整体通胀率预测，从原本的6%下调到5.6%；核心通胀率预测则维持在4.5%。

金管局在较早前宣布维持新元名义有效汇率（S$NEER）的现行升值水平，汇率可波动范围的宽度和中间轴也保持不变，暂停新元升值步伐。

大华银行高级经济师柳天成认为，虽然通胀问题依然存在，但金管局暂停收紧货币政策，显示经济前景明显恶化。“我们预测，这次的收紧货币政策周期已经结束，金管局预料会在10月会议中维持目前的货币政策。”

他认为，若金管局在10月之前做出新的宣布，可能是因为外部经济环境恶化，才会导致金管局大幅下调经济展望预测。