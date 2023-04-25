鸿福实业 Hong Fok Corporation

本栏于今年元月10日曾论及这只股票调整或将在短期内结束，因此股价能否升逾1.15元的阻力点乃至关重要。当时股价为0.94元左右。元月25日股价骤升至0.975元，同时在介于0.95元与0.945元间留下缺口。今年元月27日股价升试1.03元，遂于当天以“转向”信号完成了上图C波中的第（1）波；2月15日股价一度下试0.945元，旋将上述第一个缺口填补。2月22日股价终于下跌至0.935元结束了第（2）波，随即进入具“斜向交叉”的第（3）波升势。3月2日股价上升至1.03元完成了上图中的第（二）点，过后回扯至3月13日的0.955元，此为第（三）点。3月15日股价骤升至1.03元，同时在介于1.00元与0.99元间留下缺口。3月20日股价回落至0.99元，遂将此缺口填补。3月27日股价上升至1.09元，并于当天以“转向”信号结束了第（四）点。4月3日股价下试1.02元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（五）点。若以上图中第（三）及第（四）点的差价，计自第（五）点，可测得基本目标为1.155元。