本地非有地私宅3月转售价起1.4%

本地非有地私宅转售价和交易量连续第二个月上涨，今年3月份的转售价环比上升1.4%，交易量更是大涨53.9%。

分析师认为，转售私宅和新私宅的价格差距扩大，以及外国买家对本地房地产的需求增加，是推动转售价的两大因素。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期二（4月25日）发布的预估数据显示，私宅转售价在年初因农历新年短暂下跌后，连续两个月攀高。

代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅和代表大众化私宅的中央区以外（OCR）私宅的转售价都上升，环比涨幅分别为1.6%和2.1%。代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅转售价下滑0.7%。

吉宝湾映水苑（Reflections at Keppel Bay）的一个单位以1700万元成交，是交易价最高的中档私宅。 大众私宅方面，交易价最高的是御品居（The Trilinq）的一个单位，以412万元成交。

若与去年同期比较，整体转售价上升8.6%；高档、中档和大众化私宅的转售价分别上升4.1％、9.4％和11％。

3月份的市场交易活跃，大约有1133个单位转手，环比高出53.9%，延续了2月的强劲涨势。之前，私宅转售交易量连续四个月下滑。

大众私宅最受欢迎，占总交易量的49.9%，中档和高档私宅分别占28.8％和21.4％。

据橙易产业研究与咨询部主管孙燕清分析，由于转售私宅和新私宅的价格差距日益扩大，可能促使一些买家改而购买二手住房。

首季新私宅价格比转售私宅高67.1%

孙燕清说，根据市区重建局REALIS网站今年第一季的数据，不包括执行共管公寓（EC）的非有地新私宅中位数价格比转售价高出67.1%，高于去年同期的46%。

另一个原因相信同外国买家有关。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，外国买家在3月购买的非有地转售私宅环比增长60%至56个单位。他指出，外国买家对本地房地产的需求增加，尤其是中国和美国买家。

“中国的房地产业乱局可能导致一些投资者把焦点放在我国房地产市场，原因包括新加坡是稳定且安全投资地点的声誉良好、市场受到妥善管制，而且地点具有战略意义。”

3月份资本收益最高的非有地转售私宅主要集中在市区边缘。

99.co和SRX的报告显示，诺维娜、纽顿和汤申所在的第11区非有地转售私宅资本收益中位数，达到65万4000元。表现最差的是驳船码头、莱佛士坊和滨海一带的房子，中位数是亏损1万元。

整体来看，资本收益中位数是31万1000元，远超2月份的1万3000元。

3月交易价至少150万元的单位占52%

据博纳产业研究与内容主管黄秀莹观察，交易价在150万元或以上的非有地转售私宅占了3月转售总量的52%，高于2月份的48%。这显示政府在今年2月调高较贵私宅买方印花税措施，无法抑制这方面的市场需求。

转售价格连升两个月，她认为，销售情况良好的新私宅市场和组屋转售市场将会继续支撑转售价格。

孙燕清也持有类似看法。她预测，接下来会有更多新私宅项目完工后转售，而这类公寓的转售价较高，到时整体转售价可能会继续上涨。