税务局为“99对1”避税交易举报者赏高达10万元

新加坡国内税务局（IRAS）将奖励那些举报利用“99对1拥屋权”或类似手法，来避税或减少额外买方印花税（ABSD）交易的举报者，奖金高达10万元。

税务局星期三（4月26日）在回复《联合早报》询问时说，如果举报者所提供的信息和/或文件使得它成功追回税款，它将把追回税款的15％作为奖金，赏给举报者，上限为10万元。

这并不是税务局首次发出奖励，给提供避税或逃税信息的举报者。

财政部兼交通部高级政务部长徐芳达上星期五（21日）在国会答复多名议员关于“99对1拥屋权”的询问时指出，从2018年到2021年，有约0.5％的本地私宅交易出现“99对1拥屋权”的手法。

使用这个交易手法的通常是首次购屋者，用他的名字买了房子之后，在短时间内将房地产1％权益“出售”给另一人，而这人通常是配偶或其他直系亲属，原本应该支付更高的ABSD，并且有能力取得贷款来买房地产。

若抓到用“99对1”避税 附加税可达400％

徐芳达说，税务局发现近年来进行的“99对1拥屋权”安排仅是少数，但这个数字有增加趋势，因此当局开始对这类交易进行审计，以更好地了解每个案例的情况，以及确保购屋者履行应有的支付印花税义务。

根据税务局条例，一旦发现通过这类手法来避税或减少ABSD的违法者，他们会被要求补缴应缴付的ABSD，再额外征收50％的附加税。如果情况严重，征收的附加税可达400％。

徐芳达指出，除了购屋者，政府严厉看待鼓吹或进行这类避税安排的个人和房地产经纪。税务局会把这些人交给相关监管机构处置。视违规的严重程度而定，房地产经纪可能面对罚款或暂时吊销执照的处罚。

税务局：举报者身份将严格保密

从2018年到2021年，本地共有约9万5755个私宅交易，上述约0.5％意味着有约479个私宅交易涉及“99对1拥屋权”手法。

税务局说，由于审计程序仍在进行中，它无法披露“99对1拥屋权”交易细节，包括无法披露该局所查出的相关交易数量、已被处分的买家数目，或相关监管机构提交的促进和协助交易者数量。

另一方面，税务局并未阐明它是否会对脱钩（decoupling）交易安排展开调查。

所谓“脱钩“交易安排，指出的是两人联名购买一个房地产，然后一人把他或她所占拥屋权全部转卖给另一方，从而在购买第二个房子时不必支付ABSD，因为这交易将被视为他或她的第一个房地产。在这种做法下，两人通常是以99对1的比率购房。

如果民众知道任何人涉及避税安排，可通过estamp@iras.gov.sg向税务局举报。举报者的身份和所提供的资料及文件将严格保密。举报者可获得的奖金数额由税务局决定。

税务局也说，纳税人如果自愿披露和补缴任何少支付的税款，该局一般会酌情处理。