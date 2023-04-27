政府推出新一轮降温措施 外国买家须支付ABSD从30％增至60%

政府深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施，以促进可持续的房地产市场。

从今天（4月27日）起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，一律从30％调高至60％。

以一个价值200万元的私宅为例，这意味着外国买家须支付的ABSD将从60万元，猛增至120万元。

购买第二套和第三套房地产的新加坡永久居民，须支付的ABSD分别从25％和30％，调高到30％和35％。购买第一套房地产的永久居民继续支付5％ABSD。

至于购买第二套和第三套房地产的新加坡公民，须支付的ABSD分别从17％和25%，调高到20%和30％。购买第一套房地产的新加坡公民则继续无须支付ABSD。

另外，非个人买家如企业和信托，须支付的ABSD从35％调高至65％。不过，房地产发展商须支付的ABSD仍为35％，包括可在满足印花税规定的条件下退回给发展商的30％印花税，以及无法退回的5％印花税。

国家发展部、财政部、金融管理局星期三（26日）深夜发布联合文告说，为促进可持续的房地产市场，并优先考虑自住需求，政府将进一步调高ABSD，以预先调控投资需求。

根据去年的数据，上述ABSD调整将影响约10％的住宅房地产交易。

今年第一季房价再次出现增幅加快迹象

文告说，政府在2021年12月和2022年9月实施的房地产措施，产生了缓和效应。不过，今年第一季，房价在具韧性的需求下再次出现增幅加快迹象。

文告说：“本地人购买自住房屋的需求尤其强劲，同时本地和外国投资者对新加坡住宅房地产市场重燃兴趣。如果不加以管制，房价可能超越经济基本面，造成价格相对于收入持续增长的风险。”

根据市区重建局4月3日公布的最新预估数据显示，整体私宅价格连续第12个季度上扬，今年第一季整体私宅价格指数环比上升3.2%，高于去年第四季的0.4%涨幅。

调高ABSD将与政府增加房屋供应计划相辅相成

文告指出，调高ABSD将与政府增加房屋供应的计划相辅相成，舒缓住房和租赁市场的压力。

政府售地计划（GLS）通过正选地段推出的私宅单位，从去年下半年的3500个，增加至今年上半年的4100个。政府去年共推出6300个单位。

组屋方面，建屋发展局去年共推出超过2万3000个单位，今年也会推出最多2万3000个单位。当局准备在2021年到2025年间，推出共10万个新单位。文告指出，政府会维持稳定的供应，满足不断增长的房屋需求。

三家政府机构指出，虽然冠病疫情严重延误了组屋和私宅项目的进度，但这些项目目前取得良好进展。从今年到2025年，预计有近10万个组屋和私宅单位竣工，其中近4万个会在今年内建好。

文告强调，上述措施旨在缓解房屋需求，优先考虑屋主居住的需求，并提供足够的房屋供应。“政府会继续在必要时作出调整，确保政策保持关联性，促进可持续的房地产市场。”