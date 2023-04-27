奕丰 iFAST Corporation

这只股票于2017年4月27日下试0.59元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号进入三大波回扯，其中A大波又可分为三波。同年6月23日股价上升至1.17元完成了（a）波，过后回落至同年12月7日的0.85元，此为（b）波。2018年10月2日股价上升至1.22元，遂于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了（c）波，同时为A大波画下句号。2020年3月23日股价下跌至0.715元，并于其每周一杆图以“转向”信号完成了B大波，旋进入具五波的C大波。同年10月27日股价上升至3.96元结束了第（1）波，接着回落至同年12月7日的2.58元，此为第（2）波。2021年7月14日股价上升至9.65元完成了第（3）波，同年7月28日股价下试8.00元结束了第（4）波。同年9月20日股价上升至10.10元，且于当天以“主要转向”信号完成了第（5）波。同时为C大波画下句号，随即进入调整。截至2022年10月17日股价已经下调至3.54元，估计短期内股价当升试6.05，不过，能否突破6.24元的阻力线，那就难以逆料。