本栏于上星期天（4月23日）曾预估指数短期内当尝试升逾3331.66点的价位，以完成三波回扯，过后重返跌势。毕竟介于3263.36点与3258.90点间的缺口及介于3223.45点与3212.64点间的缺口，尚未被填补。当时指数为3321.82点左右。见报当天指数上升至3326.88点，并以近乎全天最高的3324.55点闭市，无奈事与愿违，25日指数以3319.72点开市，接着上升至3325.45点，过后一路下滑，直试3288.59点。26日指数开市时跳空下试3285.58点，过后回升至3299.33点；27日指数骤然下探3271.31点，同时在介于3287.08点与3293.91点间留下缺口。28日指数承其跌势，继续下滑至3266.11点，可惜咫尺天涯，未能将上述第一个缺口填补。回顾指数自今年4月5日的3331.66点以三波下跌以来，其间4月12日指数下跌至3278.21点为（A）波，接着回扯自4月20日的3329.52点完成（B）波。因此，估计指数目前正处于（C）波下调，填补上述第一及第二个缺口当无悬念，不过，能否在三波调整结束之后升逾3331.66点，那将是投资者最关心的事。