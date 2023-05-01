英国结构性问题未解决 英镑强势料缓和

英镑在去年9月跌至历来最低水平后，过去半年有所回弹。接下来英国经济若陷入衰退，将对英镑兑美元的走势产生负面影响。有分析师指出，英国有几个结构性问题仍未解决，英镑在技术层面处于超买，英镑的强势接下来预计缓和。

从收益率角度 英镑比美元更具吸引力

4月中旬发布的数据显示，英国3月的通胀率继续保持在10.1％的双位数，虽然略低于2月的10.4%，但仍处于高位。不包括能源和食品价格的核心通胀率也继续居高不下，保持在6.2％。市场普遍预期英格兰银行将在5月11日举行的会议升息25个基点，下来还有可能进一步加息，对抗持续的通胀压力。

Phillip Nova销售总监李俊升接受《联合早报》访问时说，市场预期美国加息周期已接近尾声，美国通胀已从高点回落接近一半。相对而言，英国具粘性的通胀率依然接近11％的高点，所以英国央行更有可能继续加息。与美元相比，从收益率的角度，英镑更具吸引力。

据李俊升观察，英镑兑美元的走势与市场研究机构GfK每月公布的消费者信心指数（Consumer Confidence Index）息息相关。该指数在去年9月触底后几乎每月都在攀升，4月的数据（-30）是过去一年的最高。同样的，英镑兑美元在去年9月触及1.0350的低点后，目前达到接近一年约1.25的高点。

“若英国经济如国际货币基金组织（IMF）预测陷入衰退，这预计会打击消费者信心，对英镑兑美元的走势也会产生负面影响。”

马来亚银行外汇研究和策略区域主管安迪（Saktiandi Supaat）受访时说，英国通胀率居高不下、劳力市场一直处于紧张状态，以及英国央行预计在5月升息25个基点，料对英镑产生积极影响，但这些因素大致上已被市场定价。

另一方面，自脱欧以来，英国有几个结构性问题仍未解决，包括失去欧盟单一市场、劳动力短缺等。基于较弱的基本面，以及英镑在技术层面处于超买，英镑的强势接下来料缓和。

安迪预计，英镑兑美元将在今年第二季和第三季达到1.22，并在第四季和明年第一季报1.24。

李俊升说，英镑兑美元过去半年已升值近25％，今年进一步上扬的潜力并不大。短期而言，英镑兑美元预计会在1.30的阻力点和1.20的支撑点之间交易。

分析：英镑兑新元汇率看跌

至于英镑兑新元的展望，考虑到新加坡强劲的宏观基本面，以及中国重新开放预计在今年迟些时候带来更强劲的影响，比起英镑，安迪更看好新元，因此目前看跌英镑兑新元汇率。

不过，安迪也指出，英国央行预计收紧货币政策，而新加坡金融管理局则按兵不动。“若英国央行在5月以后的会议继续收紧货币政策，或英国顺利解决自脱欧以来面临的结构性问题，我们将重新审视我们对英镑兑新元的展望。”

安迪预计，英镑兑新元将在今年第二季和第三季分别报1.60和1.59，在第四季和明年第一季达到1.61。