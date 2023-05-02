星狮物流商产信托 Frasers Logistics & Commercial Trust

本栏于去年11月4日曾论及这只股票当时正处三波回扯，且可能升试1.27元的阻力线后，才重返跌势。当时股价为1.11元左右。见报当天股价下探1.07元，11月8日再度试此价位未果，立即完成了（b）波，遂进入（c）波升势；依此类推，股价已经在去年10月31日的1.14元结束了（a）波。11月11日股价骤升至1.20元，同时在1.15元与1.13元间留下缺口。11月14日股价升试1.22元，15日再试此价位未果，旋完成了（c）波，同时为A波画下句号。11月17日股价跳空下试1.14元，同时在介于1.16元与1.19元间留下缺口。11月18日股价下跌至1.12元，遂将上述第一个缺口填补。11月23日股价下探1.08元结束了B波。同年12月16日股价上升至1.19元，旋将上述第二个缺口填补。今年1月26日股价向上突破上述位于1.27元的阻力线，2月3日更直试1.37元完成了C波，同时为（A）波画下句号。3月13日股价回落至1.20元，此为（B）波。估计股价当升逾1.37元的价位，以完成（C）波，才重返跌势。