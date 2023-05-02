第一共和银行倒闭 对本地银行影响有限

第一共和银行（First Republic Bank）星期一（5月1日）被摩根大通（JP Morgan）接管，是美国两个月里倒闭的第三家中型银行。受访分析师预料，这会冲击整体市场对银行业的情绪，但对本地银行直接影响有限。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄接受《联合早报》访问时说，第一共和银行被接管，对本地银行的影响主要是非间接的，投资者可能对银行业失去信心，“但是直接影响有限，本地并未出现像美国一样的存款外流，事实上，本地银行的存款流入还增加了”。

和之前倒闭的银行如硅谷银行（Silicon Valley Bank）相比，谭鉫澄说，第一共和银行的贷款组合更加多元化，就算是截至今年3月，这家银行还取得良好的盈利，但因为硅谷银行和瑞士信贷事件让顾客非常担忧，冲击了这家银行。

他说，这样情况在新加坡发生的概率很小，本地银行受到新加坡金融管理局的高度监管，并且拥有足够现金应对最糟糕情况。

瑞士信贷（Credit Suisse）私人银行东南亚研究主管甘素贞受访时说，新加坡银行业对倒闭的美国中型银行没有直接曝险。

她指出，新加坡的银行和美国中型银行的情况很不同，虽然对存款的竞争日益激烈，新加坡的银行第一季仍然取得个位数的存款增长，而且资金的来源多元化。

本地银行业的资本水平强劲，平均核心一级资本充足率为14%，流动性覆盖率（liquidity coverage ratio，简称LCR）接近150%，贷款对存款比率低于90%。

星展集团表示美国银行业危机并未造成太大影响，华侨银行和大华银行也说对第一共和银行没有曝险。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员黄田昭说，第一共和银行的影响大致上限于美国市场，不应视为全球系统性银行危机的开端，本地银行更多是受到宏观因素如经济放缓和利率走势的影响。

谭鉫澄不认为这次的银行危机已经接近尾声，但“我们应该看到隧道尽头的光”，大型银行和监管当局都已介入，防止更多的危机事件发生。

甘素贞认为，商业房地产领域面对的压力，可能是美国银行业的另一个薄弱环节，据报道中小型银行在商业房贷的市场份额显著。