戴森在新加坡建下一代电池工厂 加速全球研发布局 　

科技公司戴森（Dyson）将在新加坡建造下一代电池工厂，同时也在菲律宾和英国设立新的研发中心，以加速它的国际先进制造能力的发展和全球研发布局。

戴森星期二（5月2日）发布文告指出，新布局是规模达27亿5000万英镑（约45亿9000万元）的五年投资计划的一部分，这将进一步增强戴森的工程和制造能力，以更快地将技术推向市场。

新加坡是戴森的全球总部，它在西部大士（Tuas）地区建设的首个专用新技术电池工厂将于今年竣工，并计划于2025年全面投入运营，生产具有专利技术的戴森电池。这些电池将用于戴森开发的新产品。

戴森先进制造领域历来最大投资

电池工厂占地面积相当于53个篮球场。这是戴森有史以来在先进制造领域的最重大投资。

戴森说，早在10多年前，公司已启动开发更小、更轻、更可持续、能量密度更高的电池的计划。研究团队一直在全球范围内研究专有的新技术电池，该技术使用新型的材料和工艺，并在智能的数码化环境中组装。

戴森创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）说：“软件、连接性、人工智能，以及专有的新技术电池将驱动下一代戴森技术的发展。就像我们对开创数码马达技术的长期投资一样，下一代电池技术将推动戴森产品在性能和可持续方面实现重大变革。”

戴森总裁克鲁格（Roland Krueger）说：“新加坡拥有高技能的工程师和科学家，以及支持工业4.0的政府，使其成为戴森这样的高科技公司的理想环境。”

菲律宾马达技术中心料明年投产

另一方面，戴森公司说，菲律宾新技术中心的投资额为1亿6600万英镑，计划于2024年上半年投入运营。该技术中心将把戴森的研究、开发和先进马达制造能力集中在一起，成为菲律宾投资额最大和最先进的技术制造中心之一。

英国的新技术中心则耗资1亿英镑，将帮助戴森产品开发应用程序和互联功能，为戴森的智能未来做出贡献。戴森在英国的研发人员总数超过3500人。过去10年，戴森在研发方面的投资已达14亿英镑。